Od 24 października br. w szkołach wprowadzone zostało nauczanie zdalne. Jednak nie dla wszystkich - uczniowie najniższych klas I - III wciąż uczęszczają do placówek. Choć naukowcy z ECDC uważają, że dzieci łatwiej roznoszą koronawirusa, rząd nie zdecydował się na edukację zdalną najmłodszych. Czy wkrótce zmieni zdanie?

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zaznaczył, że nauczanie zdalne w klasach IV-VIII szkół podstawowych, we wszystkich szkołach ponadpodstawowych oraz słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zostało wprowadzone na 2 tygodnie, do 8 listopada br. Dziś nie wiadomo, czy zostanie przedłużone. Może okazać się, że 9 listopada uczniowie wszystkich klas znów zasiądą w szkolnych ławkach.

Nie milkną pytania o to, czy i kiedy zdalne nauczanie zostanie wprowadzone dla młodszych uczniów.

Zdaniem ministra edukacji i nauki, decyzja o przejściu na nauczanie zdalne uczniów wyższych klas bardziej podyktowana jest faktem przemieszczania się milionów uczniów komunikacją miejską oraz mobilnością ich rodziców i opiekunów, niż samymi zakażeniami w szkołach.

Przemysław Czarnek zaznaczył przy tym, że wprowadzone ograniczenia są tymczasowymi, które mają powstrzymać rozwój epidemii w Polsce. Choć dziś trudno odpowiedzieć na pytanie o to, jak długo potrwa, nie widzi powodu, by w tej chwili rozszerzyć zdalną naukę na klasy I-III:

Na ten moment nie. Nie ma takiej potrzeby, również dlatego, że zgodnie z wszystkimi danymi statystycznymi i opiniami ekspertów, specjalistów, najmniej narażeni na zarażanie się i również najmniej narażeni na to, że będą przenosić koronawirusa są dzieci w wieku do 10, do 12 roku życia, do 10 roku w szczególności. Dlatego klasy I-III zostają w szkołach.

- dodał Przemysław Czarnek.