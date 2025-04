O maseczki ochronne ostatnio bardzo ciężko. Nie wszystkie zapewniają ochronę przed koronawirusem, a te, które to robią, rozchodzą się z prędkością światła i często ich brakuje, a nie powinno się ich używać ponownie.

Rodzi się więc pytanie - czy jednorazowe maseczki z filtrem węglowym można zdezynfekować w domu? Nie są one tanie, a do tego są bardzo trudno dostępne. Mamy jednak bardzo dobrą wiadomość - można, a będziesz potrzebować do tego jedynie piekarnika z włączonym termoobiegiem.

Jak bezpiecznie zdezynfekować jednorazową maseczkę?

Aby mieć pewność, że będzie można bezpiecznie używać maseczki ponownie, należy umieścić ją w piekarniku nagrzanym do 70 stopni Celsjusza. Gorące powietrze z termoobiegu sprawi, że już po 30 minutach będziesz mogła spokojnie używać jej ponownie. Dla bezpieczeństwa maseczki podczas „pieczenia” umieść na folii aluminiowej lub w żaroodpornym naczyniu.

Dekontaminacja gorącym powietrzem to jedna z najbardziej skutecznych sposobów dezynfekcji maseczek. Co więcej, można w ten sposób traktować także maski z filtrem węglowym, a gorące powietrze wcale nie zmniejsza ich skuteczności. Warto jednak pamiętać, by dla własnego bezpieczeństwa po kilku wypiekaniach maseczki wymienić filtr na nowy.

Niemal tak samo dobrze działa umieszczenie maseczki w gorącej parze. Już po 10 minutach maseczka jest gotowa do ponownego użycia. Lekarze i naukowcy nie polecają dezynfekcji maseczek chlorem lub alkoholem. Silne środki mogą działać drażniąco na drogi oddechowe.

