Kiedyś, gdy będąc na mieście poczuliśmy głód, kupowaliśmy zapiekankę. Gdyby były to bułki razowe, upieczone bez dodatku polepszaczy do mąki, zapieczone z odrobiną sera i pieczarkami, nie byłaby to najgorsza przekąska. Ale kawał bułki z białej mąki z polepszaczami, z serem i pieczarkami pozwala złagodzić głód, ale odżywiać raczej nas nie odżywia. Teraz zapiekanki też jemy, do tego mamy również do wyboru hot–dogi i hamburgery, odpowiedzialne za otyłość Amerykanów, a także kebab no i frytki. Amerykańscy lekarze wysnuli nawet wniosek, że skoro tamtejsze społeczeństwo ma nadwagę i miażdżycę, a ludzie opychają się wołowymi kotletami, to na pewno niezdrowa jest wołowina. Dziś wiadomo, że problemy zdrowotne Amerykanów to nie problem samej wołowiny, lecz efekt nadmiaru mięsa w postaci ociekających tłuszczem burgerów przyprawionych w dodatku chemią i efekt nadmiaru kalorii. A wiecie jak zepsuto frytki? Dawniej smażono je na tłuszczu zwierzęcym. Były kaloryczne, ale przynajmniej bez chemii. Gdy okrzyknięto tłuszcz zwierzęcy niezdrowym, zaczęto robić frytki na oleju. Jednak aby smakowały tak samo jak wcześniej, sięgnięto po chemiczną iluzję wołowego tłuszczu. Nie łudźmy się też, że kebab jest bez chemii. Dużą jej dawkę i sporo kalorii zawierają również sosy, którymi obficie polewa się prawie wszystkie fast foody.

Czy fast foody są niezdrowe: Hot Dog

Porcja dostarcza: kcal: 435, tłuszcz: 25 g, białko: 12 g, węglowodany: 43 g

Bułki do hot dogów zawierają co najmniej kilka sztucznych dodatków E, 2–3 emulgatory, substancję zagęszczającą, polepszacze i często konserwanty. Parówki dodawane do fast foodów zazwyczaj robi się z tzw. MOM czyli mięsa oddzielonego mechanicznie od kości, zawierającego ścięgna i skórę. Bywa, że część mięsa zastępowana jest np. soją, dodawana jest do parówek woda i fosforany. Zdarzają się punkty małej gastronomii dbające o jakość, ale tam hot dogi są droższe od przeciętnych.



Czy fast foody są niezdrowe: hamburger

Porcja dostarcza średnio: kcal: 830, tłuszcz: 32 g, białko: 25 g, węglowodany: 119 g

Jakość bułek do hamburgerów jest taka sama jak tych w hot dogach, czyli kiepska. Właściwie różnią się tylko kształtem. Mielone kotlety, nieważne czy wołowe, drobiowe czy wieprzowe przyrządza się z taniego, tłustego mięsa, także z MOM. "Ulepsza" się je nie zawsze naturalnymi przyprawami i smaży, nie żałując tłuszczu. Często używa się tego samego tłuszczu kilkakrotnie. Dodatek warzyw nie rekompensuje tego, co jest niezdrowe w hamburgerze. Wystarczy jeść jeden przez 8 dni, by przytyć kilogram.



Czy fast foody są niezdrowe: frytki

100 g dostarcza średnio: kcal: 330, tłuszcz: 17,4 g, białko: 3,5 g, węglowodany: 41,7 g

Ziemniaki bez tłuszczu mają tylko 75 kcal (w 100 g). A frytki z ulicznych budek, ale też serwowane przez wiele restauracji - trzy razy więcej. Warto sobie również uświadomić, że zwykle jemy porcję większą niż 100 g. Niestety, kaloryczność to nie jedyna wada frytek. Ze skrobi, której ziemniaki zawierają dużo, mogą powstawać podczas nieodpowiedniego smażenia toksyczne związki, akrylamidy. Bywa też, że olej do frytek stosowany jest kilkakrotnie, co nie służy zdrowiu.



Czy fast foody są niezdrowe: kebab

Porcja dostarcza średnio: kcal: 880, tłuszcz: 44 g, białko: 37 g, węglowodany: 89 g

Kebaba podaje się w bułce lub w tortilli. Druga wersja jest zdrowsza. Głównie dlatego, że wagowo ciasta jest mniej, zawiera mniej dodatków E i zdarzają się tortille z mąki razowej, co jest najlepszym wyborem.W tradycyjnym kebabie tureckim lub arabskim jest pieczona baranina. U nas często zastępuje ją drób albo wołowina. Jeśli mięso w postaci płatów jest pieczone na ruszcie, taki fast food jest zdrowszy, choć nie pozbawiony polepszaczy smaków. Unikajmy kebabów z mięsa mielonego.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"