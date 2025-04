Naukowcy z całego świata pracują nad tym, by jak najszybciej zwalczyć pandemię koronawirusa. Przeprowadzają setki badań, które sprawdzają, jak niektóre substancje działają na SARS-CoV-2 i które go unieszkodliwiają. Okazuje się, że w grupie pomocnych produktów spożywczych może być np. czekolada.

Czy czekolada, winogrona i zielona herbata zwalczają koronawirusa?

Nowe badanie naukowców z North Carolina State University wskazuje, że istnieje niewielka grupa składników spożywczych, które neutralizują koronawirusa i zapobiegają jego namnażaniu. Jak podaje Polsat News, autorzy badania wymieniają w tej grupie zieloną herbatę, kakao, gorzką czekoladę i winogrona odmiany muscadine.

Jak to możliwe, że te produkty zwalczają wirusa? Chodzi tutaj o proteazy, czyli enzymy potrzebne komórkom i wirusom do życia i rozmnażania. W symulacjach komputerowych i badaniach in vitro naukowcy z USA odkryli, że wymienione składniki działają na proteazę Mpro koronawirusa.

Mpro obecna w SARS-CoV-2 jest wirusowi potrzebna, aby mógł się replikować i składać w całość. Jeśli będziemy mogli ją zahamować lub unieszkodliwić, wirus zginie - mówi prof. Xie, kierownik badania

To oznacza, że odpowiednia dieta może pomóc nam zwalczyć koronawirusa w jego wczesnym stadium i w ten sposób złagodzić jego przebieg lub nawet sprawić, że przejdziemy COVID-19 bezobjawowo.

W trakcie oczekiwania na szczepionkę i wygaszenie pandemii może to być skuteczny sposób na ochronę przed wirusem. Mimo to pamiętajmy przede wszystkim o stosowaniu reżimu sanitarnego i zachowaniu dystansu społecznego.

