Chociaż żyjemy w XXI wieku i każda z nas wie, czym dokładnie jest okres, wciąż wiele kobiet – z przyzwyczajenia lub za sprawą rad mam czy babć – wierzy w związane z nią mity. Większość z nich dotyczy czynności, których rzekomo miesiączkujące panie (dla dobra swojego lub otoczenia) nie powinny wykonywać. Czy jednak na pewno?

Sprawdźmy te najpopularniejsze wierzenia i raz na zawsze określmy, czy są prawdziwe, czy lepiej wsadzić je między bajki!

Masz okres? Zapomnij o seksie



Wyłączając względy higieniczne miesiączka nie jest przeciwwskazaniem do seksu. Wiele kobiet właśnie w trakcie okresu ma większą ochotę na zbliżenie: libido w tym czasie wzrasta, a ciało jest bardziej wrażliwe na dotyk. Seks może w tym czasie być nie tylko przyjemnością i odprężeniem, ale też łagodzić ból miesiączkowy.

Seks w czasie okresu wiąże się jednak z koniecznością przestrzegania dodatkowych zasad higieny oraz – często – zrezygnowania z pewnych pozycji, na przykład takich, w których partnerka jest na górze.

Miesiączka sprawia, że nie powinnyśmy ćwiczyć



Zgłaszanie niedyspozycji na WF-ie w czasie miesiączki jest standardem – okazuje się jednak, że w czasie okresu kobiety są bardziej wytrzymałe i ma większe możliwości wysiłkowe niż na co dzień. Aktywność fizyczna w trakcie okresu, podobnie jak seks, może także łagodzić bóle miesiączkowe.

Jeśli mamy w tym czasie unikać jakiegoś sportu, to typowo wysiłkowego, który wiąże się z gwałtownymi zmianami pozycji. Polecane są natomiast: bieganie, jazda na rolkach i rowerze, taniec i ćwiczenia rozciągające.

Dentysta w trakcie okresu? Wykluczone!



Tutaj sprawa jest nieoczywista: z jednej strony nie ma przeciwwskazania, by korzystać z usług dentysty w czasie okresu. Z drugiej zaś miesiączkujące kobiety są bardziej wrażliwe na ból i występuje u nich większe ryzyko obfitego krwawienia, a także opóźnienia w gojeniu rany.

W czasie okresu nie kąp się w wannie



Kolejna bzdura: o ile nie siedzimy zbyt długo w gorącej wodzie (może ona nasilić krwawienie), nie ma żadnych przeciwwskazań, by w czasie miesiączki poleżeć w wannie. Podobnie jest z wzięciem prysznica – wszystko jest w porządku, o ile pilnujemy temperatury wody.

Miesiączka i gotowanie to złe połączenie



Lubisz gotować? Nie przejmuj się przesądami, jakoby kobiety w trakcie okresu miały mieć gorszy smak czy były na tyle rozkojarzone, by mylić cukier z solą. Miesiączka nie wpływa na możliwości kulinarne, co najwyżej na ochotę na to, by stać w kuchni. Kto by bowiem chciał coś pichcić, gdy zwija się z bólu, prawda?

