W Czechach oficjalnie ogłoszono wygraną w walce z koronawirusem. Z ulic miast zniknęły także noszone maseczki. Nie trzeba już zakrywać nosa i ust także w zamkniętych przestrzeniach, np. w sklepie.

WHO uważa jednak, że pandemia się nie skończyła, a władze Czech przypominają jednocześnie, że maseczki jeszcze mogą się przydać.

Gdybyśmy chcieli wyobrazić sobie wielkie świętowanie z okazji wygranej walki z epidemią koronawirusa, to właśnie tak mogłoby ono wyglądać. W czeskiej Pradze zorganizowano publiczną kolację, na którą każdy mógł przynieść coś do jedzenia.

People in Prague built a 1,600-foot table and held a massive dinner party, to celebrate the end of lockdown.

However, the Czech Republic is still banning many foreigners from crossing its borders -- a rule that allowed the event to take place. https://t.co/3lakWJDToL

— CNN International (@cnni) July 1, 2020