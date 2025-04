Osoby odchudzające się i chore na cukrzycę zwracają szczególną uwagę na cukier zawarty w produktach. I słusznie, bo ten składnik nie służy ich zdrowiu. Gdy jemy produkty zawierające cukry, szybko po posiłku rośnie poziom cukru we krwi i szybko znów chce nam się jeść. Dlatego sprzyjają one tyciu, diabetycy mają problemy z utrzymaniem optymalnego poziomu glukozy we krwi. Problem jednak w tym, że nawet jeśli producent nie wyszczególnił cukru na opakowaniu, to może być w produkcie, tylko pod innymi nazwami.

Cukier w jedzeniu

Syrop glukozowo - fruktozowy. To zagęszczony roztwór dwóch cukrów prostych - glukozy i fruktozy. Bardzo szybko podnosi poziom cukru we krwi i oczywiście tuczy. Bywa w kaszkach dla dzieci, lodach, słodyczach, dżemach, musztardach, nawet w wędlinach, bo uatrakcyjnia smak.

Sacharoza. Tak chemicy nazywają tę substancję, którą mamy w naszych cukiernicach, czyli najbardziej popularny z cukrów. Chyba łatwiej byłoby wymienić produkty, w których cukru nie ma, niż te, gdzie jest. Bo dosmaczany jest nim nawet majonez.

Maltoza i syrop maltozowy. Maltoza składa się z dwóch cząsteczek glukozy. Jest bardzo słodka, a nasz układ pokarmowy rozkłada ją do glukozy tak samo błyskawicznie jak sacharozę. Syrop maltozowy jest rozpuszczoną w wodzie maltozą. Obie formy bywają w słodyczach, odżywkach dla dzieci, preparatach dietetycznych (!), pieczywie, napojach alkoholowych.

Laktoza i syrop laktozowy. Laktoza nazywana jest cukrem mlecznym, bo naturalnie występuje w mleku. Stąd słodki smak mleka. Syrop jest rozpuszczoną laktozą. Obydwie substancje dodaje się do piw, herbatek i kaszek dla dzieci, mlek modyfikowanych dla dzieci, odżywek, cukierków, kabanosów.

Laktoza nazywana jest cukrem mlecznym, bo naturalnie występuje w mleku. Stąd słodki smak mleka. Syrop jest rozpuszczoną laktozą. Obydwie substancje dodaje się do piw, herbatek i kaszek dla dzieci, mlek modyfikowanych dla dzieci, odżywek, cukierków, kabanosów. Maltodekstryna. Jest substancją bardzo zbliżoną do tzw. skrobi modyfikowanej. Produkuje się ją ze skrobi czyli składnika znajdującego się np. w ziemniakach, pszenicy, kukurydzy, ryżu. Dodana do produktu spulchnia go, emulguje, skleja, ale też słodzi,tak jak cukier. jest w słodyczach, zupach w proszku, konserwach itp.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"