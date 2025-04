Moda urasta do rangi sztuki, kiedy niesie za sobą wartości, kreuje, zmienia, kiedy tworzą ją ludzie z pasją i ideałami. Przedstawiamy kobiety, które są ikonami stylu przez duże S. To kobiety, które zaznaczyły się w historii XX wieku. Zaczynamy od wielkiej kreatorki i indywidualności, która miała odwagę przełamać obowiązujące kanony, genialnej Coco Chanel.

Francuska projektantka mody, która od 1915 roku rewolucjonizowała damską modę, lansując ubrania o prostych sportowych fasonach oraz pozbawione ozdób krótkie suknie, stając się na sześć dziesięcioleci ikoną paryskiej haute couture (wysokiej kultury). Chanel nie wpisywała się w żadne ramy, była niepowtarzalna. Zmieniła obraz kobiecego stroju i rozpętała burzę w paryskim świecie mody.

Od kawiarni do domu mody

Coco Chanel, a właściwie Gabrielle Bonheur Chanel urodziła się 19 sierpnia 1883 roku w małym miasteczku Samur jako druga nieślubna córka Alberta Chanel oraz Jeanne Devolle. W roku jej urodzenia rodzice wzięli ślub. Bonheur miała pięcioro rodzeństwa. W roku 1895 osierociła ją matka, a ojciec zostawił rodzinę w krótkim czasie po tym zdarzeniu. 6 lat Gabrielle wraz z siostrami spędziła w sierocińcu w Aubazine, prowadzonym przez siostry Najświętszego Serca Marii. To właśnie tutaj nauczyła się szyć, co zaowocowało wielkim talentem francuskiej rewolucjonistki mody, który objawił się w przyszłości.

W latach 1905–1908 występowała pod pseudonimem Coco jako piosenkarka w kawiarniach Moulins i Vichy, pomimo tego, że nie potrafiła śpiewać, nadrabiała tańcem, temperamentem oraz „klasą i bajecznym urokiem” – czyli rzeczami obowiązkowymi, które powinna mieć każda kobieta.

W roku 1913 założyła w Paryżu swój pierwszy sklep z kapeluszami i damskimi ubiorami. Od 1915 roku zaczęła promować w nim odzież o charakterze sportowym jako ubranie do pracy. Trudności zaopatrzeniowe spowodowane wojną sprowokowały ją do zaprezentowania w 1916 roku kolekcji kostiumów z miękkiego dżerseju, uważanego dotychczas za dzianinę bieliźnianą.

W 1919 roku, już znana, założyła dom mody przy Rue Cambon pod marką Chanel. Proponowany przez nią na bazie dzianin styl á la “skromna panienka” przyniósł szybko zainteresowanie bogatych i wpływowych klientek, zmęczonych gorsetami.

Kobieta bez zapachu to kobieta bez przyszłości

Stworzenie własnego zapachu okazało się strzałem w dziesiątkę. Ogromnym sukcesem okazały się jej pierwsze perfumy – Chanel no.5 – które na rynek trafiły w 1922 roku i od tego czasu znajdują się w czołówce najpopularniejszych zapachów świata. Aż trudno w to uwierzyć, ale co 55 sekund ktoś sięga po ten nieśmiertelny zapach, będący mieszanką około 80 składników. Perfumy powstały na potrzeby pokazu Coco, który odbył się 5 maja 1920 roku.

W następnych 30 latach jej projekty, podkreślające funkcjonalność i prostotę, zrewolucjonizowały przemysł odzieżowy. Chanel to już nie tylko wybitna kreatorka, to marka sama w sobie. Przedsiębiorstwa Chanel zatrudniały na przełomie lat 20. i 30. około 3500 osób (m.in. dom mody – zajmujący już kilka kamienic przy Rue Camon, laboratorium perfumeryjne, zakład tekstylny, pracownia biżuterii artystycznej).

W 1938 roku Coco Chanel wycofała się z aktywnej działalności w świecie mody i przeniosła się do Szwajcarii. Powróciła w 1954 roku, proponując kostium składający się z prostego żakietu bez kołnierzyka, wykończonego plecionką, w zestawieniu ze spódniczką do kolan. Strój ten zdobył ogromną popularność i rozkochał w sobie tysiące fanów klasycznego stylu Chanel.

Jestem sama z moimi milionami…

Pomimo głośnych związków, m.in. z księciem Dymitrem Romanowem, od którego otrzymała “perły Romanowów”, czy Paulem Iribe, Coco Chanel pozostała niezamężna. Sama smutno wypowiadała się o relacjach z mężczyznami – “Mężczyźni zapominają, że w środku sukni jest jeszcze kobieta“.

Życie projektantki było pasmem sukcesów zawodowych i porażek w życiu prywatnym. Można by powiedzieć, że nie można mieć wszystkiego i często w historii zdarzało się, że spektakularna kariera nie szła w parze ze szczęściem w życiu prywatnym. Dla Coco szczęście to “ani dobrobyt, ani przyjemność, ani żądza, ani zadowolenie, ani radość, ale trochę tego wszystkiego naraz ”. Czy go zaznała?

Gwiazdor to człowiek, który latami pracuje jak opętany, by zyskać popularność, a potem zakłada ciemne okulary, żeby go nie rozpoznano… Mówiła Coco i swoim życiem całkowicie to potwierdziła.

Co zawdzięczamy Chanel?

Perfumy – Chanel No. 5

Sukienki i kostiumy z dzianiny, o których sama mówiła, że “W nadchodzącym roku suknie kobiece zapowiadają się tak pięknie, że mężczyźni nie będą mieli ochoty, by one je zdejmowały“.

Fryzury “na pazia”

Golfy

Biżuteria (długie sznury pereł, łańcuchy, plastikowa biżuteria)

Małą czarną sukienkę

Spodnie – dzwony

Prochowiec – rodzaj płaszcza letniego

Wszystkie te stroje uważane są za klasyczny kanon elegancji. Jako kobiety mamy za co dziękować geniuszowi Coco i jej wyczuciu stylu. Od 1983 roku firmą Chanel kieruje Karl Lagerfeld, który o wielkiej Chanel powiedział, że “Coco Chanel urodziła się rozumiejąc kobiety z epoki, która miała dopiero nadejść“.

Coco Chanel zmarła w wieku 88 lat, 10 stycznia 1971 roku w Paryżu.

Warto obejrzeć film biograficzny (francuska produkcja z 2009 roku), w którym w rolę legendarnej projektantki wcieliły się Audrey Tautou – “Coco Chanel” (tytuł oryginału – “Coco avant Chanel”).

Autor: Zuzanna Górka

Autor: Zuzanna Górka