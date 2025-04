Rozstanie z partnerem, mężem lub narzeczonym to jedno z najbardziej stresujących przeżyć (gorsza jest jedynie śmierć bliskiej osoby). A co gdy ukochany facet zostawia cię dla innej kobiety? Jest najgorzej na świecie! Tym razem podpowiadamy, co powinnaś zrobić, gdy na ulicy spotkasz nową dziewczynę swojego byłego faceta.

1. Udaj, że jej nie znasz

Bo w sumie tak jest, ta kobieta nie jest to dla ciebie nikim bliskim. Zresztą, jak może być, skoro odbiła ci faceta.

Chociaż trzeba przyznać, że on również nie zachował się, jak przystało na prawdziwego faceta. Nie był w stanie się z tobą normalnie rozstać i powiedzieć, że wszystko między wami jest skończone.

2. Powiedz jej "cześć"...

...niech ma świadomość, że doskonale wiesz, z kim teraz jest związany twój eks. Zachowaj klasę i bądź ponad tym. Wiemy, że to bardzo boli, ale czasem warto.

3. Bądź dla niej miła

Pewnie będzie bardzo zaskoczona, ale dzięki temu wyjdziesz z twarzą z takiego spotkania. Możesz nawet skomplementować jej wygląd lub powiedzieć, że ma ładną fryzurę. Pewnie po takim spotkaniu zacznie się zastanawiać, o co chodzi i dlaczego ją tak dobrze potraktowałaś. Takim zachowaniem udowodnisz, że jesteś kobietą z klasą i nienagannymi manierami.

4. Przygotuj szybko plan ucieczki i opuść przypadkowe miejsce spotkania

Bierz nogi za pas! Brzmi to dość dziwnie, ale takie spotkanie nie będzie dla ciebie żadną przyjemnością i nic nie wniesie do twojego obecnego życia. Rozdrapiesz w ten sposób jeszcze niewyleczone rany. Nie jest to ci do niczego potrzebne.

5. Trzymaj język za zębami...

... a emocje na wodzy. W stresie możesz powiedzieć coś niewłaściwego, czego będziesz później żałowała. Nie ma sensy zniżać się do jego (ich) poziomu. Zachowaj klasę i staraj się udawać, że już dawno poradziłaś sobie z tą sytuacją. Wiemy, że to nie będzie łatwe, ale spróbuj.

6. Powiedz jej o największych sekretach swojego eks

On zrobił ci świństwo? Zrób mu to samo! Przecież to żadna tajemnica, że rozrzuca po całym mieszkaniu brudne skarpetki, ma problemy z utrzymaniem czystości i nie wie jak włączyć pralkę. Dobra... trochę przesadziłyśmy, ale wyjawienie kilku kłopotliwych sekretów, może być całkiem przyjemną zemstą.