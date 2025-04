W sylwestra powraca temat zakazu przemieszczania się i godziny policyjnej. Choć premier Mateusz Morawiecki wyjaśnia, że godziny policyjnej nie ma i zamiast zakazu, jest apel o niewychodzenie z domu bez powodu, szef kancelarii Michał Dworczyk dodaje, że osoby łamiące ów zakaz, muszą liczyć się z mandatami. Czy zatem w sylwestrową noc możesz przebywać poza domem?

Mandat za przemieszczanie się w sylwestra - o tym zdecyduje policjant

Niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski podgrzał atmosferę stwierdzeniem, że za przemieszczanie się w sylwestrową noc bez powodu, może grozić wysoka kara administracyjna (30 tys. zł), która ma być pobrana bezpośrednio z konta bankowego. Rzecznik rządu Piotr Muller podkreślił jednak, że stosuje się zasadę proporcjonalności - od policjanta zależeć będzie to, czy dostaniemy pouczenie czy mandat i w jakiej wysokości.

Rzecz jednak w tym, co może zostać uznane za nieuzasadnione przemieszczanie się. Oczywiście najbezpieczniej, przynajmniej z finansowego punktu widzenia, byłoby zostać w domu. Warto jednak wiedzieć, że wystawionego mandatu można nie przyjąć, a od wyroku nakazowego - odwołać się.

Funkcjonariusz policji może spytać o powód przemieszczania się, natomiast zarówno wyjście z psem, jak i udanie się do sklepu czy powrót do domu, może zostać uznany za istotny powód podróży. Warto jednak pamiętać, by wszelkie podróże odbywać w maseczce.

Inaczej sprawa wygląda z organizacją imprez sylwestrowych.

Kara za organizowanie zgromadzeń

Warto wiedzieć, że obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń - zarówno w domach, jak i na świeżym powietrzu. Jednak rozporządzenie nie precyzuje, że nie wolno organizować prywatnych spotkań, a jedynie odnosi się do „widowisk i innych zgromadzeń ludności”.

W sylwestra apelujemy o to, by nie bawić się w gronie dużym, tylko żeby spędzić go w gronie kameralnym. Tylko różne grupy zawodowe, które potrzebują korzystać z bazy hotelowej, będą mogły z nich korzystać. Dla ogromnej większości ludności apelujemy o pozostanie w domu. - powiedział premier Mateusza Morawiecki.

Od 21 grudnia br. obowiązuje za to rozporządzenie, które nie zezwala na zaproszenie powyżej 5 uczestników, nie wlicza się w to organizatora, ani osób z nim zamieszkujących. Udział w większej imprezie nie jest zakazany, ale już jej organizator może otrzymać mandat.

Warto wiedzieć, że także w sylwestra działa ustawa o wychowaniu w trzeźwości, zatem mandat grozi za picie alkoholu w miejscu publicznym, nawet, jeśli chodzi o szampana. Funkcjonariusze policji wykazują się jednak zwykle wyrozumiałością i robią wyjątek.

Czy policja będzie wystawiać mandaty w sylwestra?

Przestrzegania prawa w sylwestra strzec ma 20 tysięcy funkcjonariuszy. Jak co roku, zapowiedziano kontrole drogowe, w których sprawdzana a być trzeźwość kierowców.

Zdaniem asp. szt. Wioletty Szybskiej, policja nie zamierza odstępować od wystawiania mandatów tylko dlatego, że brakuje podstaw prawnych do wprowadzenia ograniczenia przemieszczania się.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z orzecznictwem sądowym odnoszącym się do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może służyć dokonywaniu przez organ wykładni prawa (m.in. wyrok NSA sygn. I OSK 8/11). Policja nie jest instytucją ani powołaną, ani uprawnioną do udzielania wiążącej interpretacji przepisów, czy informacji o obowiązujących regulacjach prawnych. - przekazała asp. Szt. W. Szubska w rozmowie z Radiem Zet.

Funkcjonariusze policji będą reagować zwłaszcza wtedy, gdy zaistnieje obawa o zagrożenie życia, a także w sytuacji, gdy w miejscu publicznym spożywany będzie alkohol.

Osoby wracające z imprez sylwestrowych, także mogą zostać zatrzymane. Od policjanta zależeć będzie, czy interwencja zakończy się pouczeniem, mandatem w wysokości do 1000 zł czy skierowaniem wniosku o ukaranie do sanepidu.

