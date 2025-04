Zgodnie z prawem, możesz ściągać legalnie dzieła (filmy, nagrania), które zostały już rozpowszechnione, czyli miały swoją premierę. Drugim warunkiem jest wykorzystywanie utworu wyłącznie do użytku osobistego. Możesz zapisać plik w komputerze, nagrać go na płytę i słuchać w domu lub udostępniać go bliskim i znajomym, ale nigdy nie wolno ci go sprzedać ani rozpowszechniać, np. zamieszczając skopiowany plik na You Tubie, portalu społeczościowym, blogu albo własnej stronie internetowej.

Nie ściągaj nielegalnie

Nie powinnaś nielegalnie pobierać i rozpowszechniać filmów i muzyki. Pamiętaj, że, słuchając muzyki czy oglądając filmy czyjegoś autorstwa (szczególnie dokonując tego w szerszym zakresie niż na własne potrzeby), masz obowiązek szanować twórców, którzy zasługują na wynagrodzenie chociażby dlatego, że pozwalają nam na korzystanie ze swojej twórczości. Dlatego sięgaj po utwory tylko z legalnych źródeł. Takim jest np. baza opracowana przez Fundację Legalna Kultura – www.legalnakultura.pl. Zgromadzono w niej adresy serwisów udostępniających zasoby kultury przy poszanowaniu praw twórców. Dostęp do tych treści często jest darmowy lub objęty niewielką opłatą.

Nie ukryjesz się w sieci

Twoje działania w internecie nie są anonimowe. Wszystkie podejmowane w sieci aktywności zostawiają trwały ślad w postaci numeru IP na serwerze, z którego korzystasz. Każdy komputer posiada indywidualny adres IP. Poprzez ustalenie takiego adresu przynależnego do urządzenia, z którego dokonywane są naruszenia, możliwe jest zidentyfikowanie osoby, która złamała prawa autorskie. Przepisy prawa zobowiązują administratorów serwisów do udostępniania organom ścigania żądanych przez nich informacji o użytkownikach danego portalu.

Narażasz się na odpowiedzialność

Jeśli pobierasz utwory (muzyczne, filmowe i inne), jednocześnie udostępniając pliki ze swojej biblioteki np. w ramach protokołu BitTorrent, sieci p2p (peer to peer, czyli każdy z każdym, np. serwisy Emule, Edonkey), narażasz się nie tylko na odpowiedzialność cywilną, ale również karną. W razie popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym rozpowszechnianiu czyjegoś utworu policja i prokuratura podejmują stosowne działania. W takiej sytuacji może więc dojść do przeszukania twojego mieszkania i zabezpieczenia komputera na potrzeby dalszego postępowania.

Alicja Hass, redaktor Przyjaciółki i Pani domu

