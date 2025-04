Od tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk w jednym z egipskich kurortów minęło już grubo ponad pół roku. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że sprawa stanęła w miejscu i od wielu miesięcy wciąż tkwi w martwym punkcie. Wiemy, że – podobnie jak my – wciąż wierzycie w jej rozwikłanie i oczekujecie jej kontynuacji w postaci wyjaśnień prokuratury i ewentualnego wskazania winnych. Niejednokrotnie prosiłyście nas w komentarzach o to, abyśmy poinformowały was o tym, na jakim etapie stanęło śledztwo i czy wiadomo wreszcie, czy Magda została zamordowana.

Skontaktowałyśmy się więc z siostrą Magdaleny, Anną Cieślińską, która zgodziła się odpowiedzieć nam na kilka pytań. Niestety, z relacji pani Anny wynika, że śledztwo wciąż nie posuwa się do przodu z winy strony egipskiej, która do tej pory nie przekazała śledczym potrzebnych zeznań, materiałów ani filmów. Siostra Magdy wciąż jednak wierzy w to, że sprawa zostanie rozwikłana, choć – jak sama przyznaje – z dnia na dzień ma coraz mniej nadziei. Tym bardziej, że rodzina zmarłej Polki nie otrzymuje żadnego wsparcia od strony polityków, z których część początkowo wydawała się mocno zainteresowana śledztwem.

Pani Anna przyznaje, że tegoroczne święta będą dla jej rodziny wyjątkowo bolesne. Pierwsze Boże Narodzenie bez Magdy jawi się jako wydarzenie bez mała smutne i puste. Tym razem rodzina będzie niekompletna, a pamięć o zmarłej siostrze i córce na pewno będzie towarzyszyć wszystkim domownikom.

Tegoroczne święta będą najgorszymi w naszym życiu, bo po raz pierwszy nie zasiądziemy wszyscy razem przy jednym stole w Wigilię. Jednakże spędzimy święta tak jak każdego roku, zasiądziemy z rodzicami i siostrami przy stole, połamiemy się opłatkiem, porządnie najemy i będziemy wspominać Magdę. To będzie bardzo trudny moment i okrutnie przykry. Rodzice są załamani i bardzo ich to boli, ponieważ święta to dla naszej rodziny zawsze magiczny czas. Co roku zasiadamy do kolacji (rodzice i my, siostry) i do białego rana opowiadamy co u nas, śmiejemy się, żartujemy. Najbardziej będzie nam brakować Magdy przy stole, jej opowieści co u niej i jakie ma plany, jej tulenia się do nas, sióstr, i wygłupów z moim synkiem. To będą strasznie smutne i puste święta i najgorszy jest fakt, że już nigdy nie zasiądziemy do kolacji w tym samym gronie. Natomiast puste miejsce przy stole zawsze będzie nam przypominać, jak strasznie zginęła nasza kochana Magda, a ból będzie wiercił nam w sercu wielka ranę. To wszystko, co jestem w stanie powiedzieć. Dla mnie święta bez Magdy to krytyczny moment i niewyobrażalny smutek i ból

– komentuje pani Anna.