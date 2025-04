Wyobrażacie sobie, że wasz ojciec umiera, a co roku i tak dostajecie od niego na urodziny kwiaty i odręcznie napisany list? To historia jak z filmu, ale wydarzyła się naprawdę.

Tuż po Bożym Narodzeniu w 2012 roku Michael William Sellers dowiedział się, że ma raka trzustki i zostały mu tylko dwa tygodnie życia. Zmarł pół roku później, a przed śmiercią napisał do córki kilka listów. Każdy z nich miała otrzymywać – wraz z kwiatami – w dniu swoich urodzin, czyli 24 listopada.

Chociaż przez cztery kolejne lata Bailey w dniu swojego święta dostawała od ojca kwiaty i list, bardzo bała się swoich 21. urodzin – wiedziała bowiem, że tego dnia dostanie od niego ostatnią niespodziankę. Tak też się stało: 24 listopada kobieta dostała fioletowy bukiet i kolejną kartkę od ojca. W ostatnim liście pisał, by już za nim nie płakała i że jest dla niego najcenniejszym skarbem.

My dad passed away when I was 16 from cancer and before he died he pre payed flowers so i could receive them every year on my birthday. Well this is my 21st birthday flowers and the last. Miss you so much daddy. 💜 pic.twitter.com/vSafKyB2uO

