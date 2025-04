Bank, a także każda instytucja, której zalegasz z opłatą należności, np. gazownia, zakład energetyczny, operator, ma prawo zlecić jej ściągnięcie firmie windykacyjnej. Przeniesienie wierzytelności na taką firmę nie wymaga twojej, czyli dłużnika, zgody. Na rynku działa wiele firm, które skupują długi, a następnie próbują je wyegzekwować, nie zawsze stosując dozwolone metody. Dlatego dobrze jest wiedzieć, jakie prawa i obowiązki ma windykator.

Reklama

Listy, e-maile, odwiedziny

W celu odzyskania długu firma windykacyjna może stosować każdą dostępną formę kontaktu. Ma prawo:

wysyłać na twój adres wezwania do zapłaty,

dzwonić i ponaglać,

umówić się z tobą na spotkanie, aby wspólnie ustalić sposób i warunki zwrotu należności.

Nie unikaj kontaktu

Kiedy otrzymasz pismo z firmy windykacyjnej, nie wyrzucaj go do kosza z nadzieją, że nie dostaniesz kolejnego. Firma nie odpuści długu. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

termin do zapłaty i rachunek bankowy na jaki ma wpłynąć żądana kwota,

i rachunek bankowy na jaki ma wpłynąć żądana kwota, kwotę długu i jej podstawę prawną (np. numer niespłaconej faktury),

i jej podstawę prawną (np. numer niespłaconej faktury), odsetki za zwłokę wraz z informacją o przepisie prawnym, na podstawie którego je naliczono,

wraz z informacją o przepisie prawnym, na podstawie którego je naliczono, nazwę i adres wierzyciela,

dane firmy windykacyjnej,

tytuł, z jakiego firma jest uprawniona do żądania zapłaty danej należności (np. pełnomocnictwo od wierzyciela – firmy, której dłużnik jest winny).

Po otrzymaniu pisma skontaktuj się z firmą windykacyjną i zacznij negocjacje. Zaproponuj, że np. oddasz dług w ratach albo poproś o jego prolongatę na jakiś czas. Windykatorowi zależy na odzyskaniu pieniędzy, więc będzie starał się dojść do porozumienia. Jeśli będziesz unikać kontaktu, nie odpowiadać na listy, e-maile, windykator skieruje sprawę do sądu, a gdy zapadnie wyrok, może przekazać sprawę komornikowi. Wtedy poniesiesz dodatkowe koszty związane z egzekucją.

Groźby i nękanie są zabronione

Niektóre firmy windykacyjne stosują bezprawne działania, zakazane przez kodeks karny i kodeks etyki windykatorów. Windykatorowi nie wolno:

doliczać dodatkowych opłat do wartości zadłużenia, chyba że podpisałaś zgodę na obciążenie cię tymi kosztami;

do wartości zadłużenia, chyba że podpisałaś zgodę na obciążenie cię tymi kosztami; nękać cię (np. nocnymi telefonami);

(np. nocnymi telefonami); straszyć cię policją, sądem albo grozić, że wszędzie cię znajdzie, że pożałujesz itp. (jest to tzw. groźba karalna);

albo grozić, że wszędzie cię znajdzie, że pożałujesz itp. (jest to tzw. groźba karalna); używać przemocy ;

; wejść do twojego mieszkania, chyba że sama go wpuścisz (takie prawo przysługuje jedynie komornikowi);

chyba że sama go wpuścisz (takie prawo przysługuje jedynie komornikowi); żądać ujawnienia majątku (taki nakaz może wydać tylko sąd);

(taki nakaz może wydać tylko sąd); spisywać stanu twojego majątku lub straszyć, że wystawi go na licytację;

lub straszyć, że wystawi go na licytację; zabierać przedmiotów z twojego mieszkania ;

; rozmawiać o twoich problemach finansowych z innymi osobami.

Alicja Hass, redaktor Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

Kto trafi na listę dłużników

Reklama

Co zrobić, gdy nie możesz spłacić kredytu