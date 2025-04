Nie tylko znaki zodiaku determinują pewne cechy osobowości. Również osoby, które urodziły się w tym samym miesiącu, mają ze sobą wiele wspólnego. Te prawidłowości dotyczą 90% ludzi. Nie wierzysz? Sprawdź, jakie cechy mają inni ludzie urodzeni w tym miesiącu co ty - czy wszystko jest zgodne z twoim charakterem? W naszej redakcji zgadzamy się całkowicie: całość naprawdę się sprawdza!

Styczeń

Osoby urodzone w styczniu są bardzo pracowite. Wytrwale dążą do celu (bywa, że czasem nawet po trupach) i realizują własne ambicje. Dzięki temu często osiągają w życiu sukces!

W pracy świetnie radzą sobie na każdym polu - są świetne w zadaniach zespołowych i indywidualnych. Ludzie urodzeni w styczniu są wrażliwi, ale czasem potrafią to świetnie maskować. W życiu prywatnym bardzo lojalni, ale związki z nimi bywają trudne - czasami zbyt mocno próbują przejąć dowodzenie.

Luty

Przyjaźń z osobą urodzoną w lutym to prawdziwy skarb. Lutowi jubilaci dają poznać się jako wierni przyjaciele, którzy dla potrzebującego są w stanie rzucić wszystko i jechać na drugi koniec kraju. Nie cenią sobie przelotnych znajomości, a raczej relacje do grobowej deski. Nigdy nie zapominają o przyjaciołach z podstawówki. Możesz im zaufać w każdej kwestii!

Dla ludzi urodzonych w lutym, praca nigdy nie będzie na pierwszym miejscu. Przykładają się do niej, ale nie pozwalają by przesłoniła im życie osobiste.

Marzec

Osoby, które obchodzą urodziny w marcu, są bardzo stanowcze. Zazwyczaj potrafią być asertywne, ale drzemie w nich ogromna wrażliwość. Nikt z zewnątrz prawdopodobnie nie spodziewa się, jak często wieczorami płaczą w poduszkę.

Zaangażowanie się w związek nie przychodzi im łatwo. Potrzebują czasu, by komuś w 100% zaufać, ale potem stają się bardzo romantyczne. Nie lubią rutyny, dlatego codzienność z nimi może być zaskakująca i pełna niespodzianek.

Kwiecień

Ludzie urodzeni w kwietniu bardzo cenią swoją prywatność. Nigdy nie zwierzają się byle komu. Wiąże się to z tym, że naprawdę można im zaufać. Decydują się co najwyżej na niewinne plotki, ale w poważnych sprawach zachowują całkowitą dyskrecję.

Kiepsko idzie im oszczędzanie - mają słabość do zakupowych szaleństw. Gdy się zdenerwują, lepiej się do nich nie zbliżać. Gniew jednak na ogół szybko mija, a przyjaźń lub związek z osobą urodzoną w kwietniu to głęboka, wartościowa relacja.

Maj

W maju zazwyczaj rodzą się... gaduły. Szybko łapią kontakt ze wszystkimi, dlatego mają duże grono znajomych i są duszami towarzystwa.

Majowi jubilaci nie cierpią nudy i rutyny - z pewnością nie można ich nazwać domatorami. W pracy są zawsze doceniani przez pracodawców ze względu na ich zaangażowanie w obowiązki.

A co z relacjami rodzinnymi? Na osobach urodzonych w maju można zawsze polegać. W ich przypadku powiedzenie "z rodziną najlepiej wychodzi się na obrazku" na pewno się nie sprawdza!

Czerwiec

Ludzie urodzeni w czerwcu mają świetne poczucie humoru! Są jednak też bardzo wrażliwi, dlatego niezwykle łatwo ich zranić czy urazić. To jednak najlepsi kompani, a przyjaźń czy związek z nimi staje się bezcenną relacją.

Czerwcowi jubilaci są zawsze współczujący i skorzy do pomocy innym. To dobre serce czasem sprawia, że zostają wykorzystani. W pracy zazwyczaj biorą sobie za dużo na głowę, chcąc odciążyć współpracowników lub sumiennie wywiązać się ze wszystkich swoich zadań.

Osoby urodzone w czerwcu są wspaniałymi rodzicami. Zawsze starają się znaleźć czas dla swoich dzieci i nigdy nie bagatelizują ich problemów.

Lipiec

Lipcowi jubilaci są na ogół bardzo tajemniczy. To osoby z natury skryte, które nie lubią być w centrum zainteresowania. Typowi domatorzy, którzy zawsze sugerują się swoim systemem wartości i zazwyczaj nie naginają zasad. Urodzeni w lipcu sumiennie wywiązują się z zadań służbowych oraz domowych obowiązków.

Czy to wszystko brzmi nudno? Skąd! Ludzie, którzy obchodzą urodziny w tym miesiącu, są świetnymi kochankami. Ich życie erotyczne nigdy nie będzie monotonne, bo drzemie w nich dziki temperament!

Sierpień

Osoby urodzone w sierpniu lubią adrenalinę. Spokojna codzienność nie jest dla nich! To z nimi można udać się na szaloną imprezę, skoczyć na bungee i pływać w fontannie. Są bardzo kreatywne i mają tysiąc pomysłów na minutę. Często mają też duże zdolności artystyczne.

Sierpniowi jubilaci nie przepadają za typową pracą "za biurkiem". Wolą własną działalność lub kontakt z ludźmi. Są też świetnymi dyplomatami, którzy potrafią wybrnąć niemal z każdej sytuacji!

Wrzesień

Osoby, które urodziły się we wrześniu, są lubiane przez wszystkich. Z łatwością nawiązują kontakty i potrafią rozmawiać z każdym. Bez trudu nawiążą nić porozumienia zarówno z dziećmi, jak i ze starszymi osobami. Lubią mówić wprost i nienawidzą niedomówień. Nade wszystko cenią szczerość i same starają się zawsze przekazywać prawdę.

Wrześniowi jubilaci bywają cholerykami. Są też jednak niezwykle namiętni. Związek z nimi niekiedy przypomina uczuciowy roller-coaster - od karczemnej awantury, aż po gorący seks. To jednak szczere osoby, które oddałyby duszę za swoich bliskich.

Październik

Dla ludzi urodzonych w październiku najważniejszy jest spokój. Kochają powtarzalność i stabilizację, nie dla nich nagłe zmiany pracy czy miejsca zamieszkania. Bardzo przywiązują się nie tylko do ludzi, ale również do przedmiotów, więc czasem trudno im wyrzucić zupełnie porwane spodnie czy znoszoną koszulę. Są niezwykle uczuciowi i oddani.

Październikowy jubilat jest skarbem dla pracodawcy i całej firmy. Zawsze lojalny, sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Nigdy nie przyjdzie do pracy na ogromnym kacu, stara się też nie spóźniać. Nie wdaje się nigdy w biurowe intrygi.

Listopad

Osoby, które świętują urodziny w listopadzie, dzielą się na 2 typy: są albo bardzo żywiołowe, albo niezwykle spokojne. Nie istnieją dla nich odcienie szarości - akceptują tylko czerń i biel. Kochają wyzwania.

Listopadowi jubilaci odnoszą się do wszystkich z życzliwością. Nie szufladkują ludzi i starają się zawsze szukać pozytywów. Rodzina to dla nich świętość. Zawsze szanują też swoich partnerów. W miłości są wierni i uczciwi, a jako rodzice - wzorowi!

Grudzień

W grudniu rodzą się ludzie pracowici i dobrze zorganizowani. Wszystko lubią robić z wyprzedzeniem, nie dla nich wykonywanie zadań na chwilę przed ostatecznym terminem. W miłości są bardzo oddani - często pierwsza miłość okazuje się dla nich tą do grobowej deski. Z całych sił starają się jednak, aby w ich związki nie wkradła się rutyna.

Grudniowi jubilaci nie cierpią zmian. Zawsze przypłacają je długotrwałym stresem. Są raczej typem samotników, dla których nie liczy się życie towarzyskie. Nie lubią imprez, preferują spokojne wieczory z kieliszkiem wina i dobrą książką.