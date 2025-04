39-letnia Brytyjka jest w 26. tygodniu ciąży i przebywa w szpitalu. Tęskni za trójką swoich dzieci, a jej stan jest poważny.

Kobieta w ciąży ma koronawirusa

Zapewne nie jest to jedyny przypadek, ale wzruszające wideo, które nagrała Karen Mannering łamie serce. 39-latka zamieszkująca Kent w południowo-wschodniej Anglii jest w ciąży i stwierdzono u niej chorobę COVID-19. W domu zostawiła troje małych dzieci, które wymagają opieki, ale jej stan nie pozwala na powrót do domu i musi być hospitalizowana. Ledwo łapiąc oddech, nagrała swoją wypowiedź - apel do rodaków.

Mam 39 lat i jestem w 26. tygodniu ciąży. Właśnie powiedziano mi, że mam Covid-19 i jestem chora. Jestem w szpitalu od soboty, a dziś jest środa. Mam zapalenie płuc w obu płucach i walczę o siebie i moje dziecko. Nie warto wychodzić i możesz pomyśleć, że to nie ważne, ale też możesz się zarazić.

Widać, że 39-letnia Karen walczy ze łzami. W apelu błaga Brytyjczyków o przestrzeganie rządowych zasad odnośnie do walki z koronawirusem. Zrozpaczona wyznała, że ma poważne objawy zakażenia i nie wie, gdzie i od kogo zaraziła się SARS-CoV-2. Walczy o życie swoje i dziecka, które nosi pod sercem.

Niebawem wiosna rozgości się w Polsce na dobre. Nie dajmy się zwieść dobroczynnym promieniom słońca - jeden spacer może kosztować zdrowie, a nawet życie.

