Spokojnie – nie zamierzamy snuć dziwnych teorii o zapłodnieniu na basenie czy pisać, że plemniki nagle nauczyły się lewitować i są w stanie same trafić do celu. Przypadki, o których przeczytacie w tym artykule, są jak najbardziej możliwe, ba! – niejednokrotnie doprowadziły już do ciąży i warto o nich wiedzieć, jeśli nie planujemy jeszcze potomstwa.

Reklama

Nie wierzycie? Zanim do nich dojdziemy, warto wspomnieć o kilku ważnych kwestiach:

Plemniki się poruszają i są w stanie się przemieszczać – na tym polega ich funkcjonowanie. Plemniki mogą „przeżyć” kilka minut przy dostępie do świeżego powietrza, a we wnętrzu kobiety – nawet kilka dni. Błona dziewicza nie jest przeszkodą dla plemników. Tak, dziewica może zajść w ciążę! Plemniki znajdują się nie tylko w spermie, ale też w preejakulacie, czyli wydzielinie, która wydobywa się z penisa przed wytryskiem.

O jakich sytuacjach mowa?

Po pierwsze: gdy plemniki znajdą się na przedmiotach wkładanych do pochwy



Jeśli para używa w sypialni różnych gadżetów, które wkładane są do pochwy, jest ryzyko, że na którymś z nich znajdą się plemniki. Wystarczy, że mężczyzna przeniesie je z penisa (preejakulat) na wibrator (czy inną „zabawkę”), a następnie włoży go w partnerkę i może dojść do zapłodnienia. Oczywiście plemniki obecne w takiej wydzielinie są mniej ruchliwe i jest ich znacznie mniej niż w spermie, jednak wiele przypadków na świecie pokazało, że mogą doprowadzić do ciąży.

Po drugie: gdy plemniki znajdą się na sromie kobiety



Może do tego dojść, gdy mężczyzna dojdzie nie w środku swojej partnerki, w pochwie, ale właśnie na zewnątrz, na srom. W jednej kropli spermy znajdują się bowiem tysiące, a nawet miliony ruchliwych plemników, a któryś z nich może przedostać się do wnętrza pochwy, a stamtąd dalej – i spowodować zapłodnienie. Mamy tu na myśli plemniki, które znajdą się zbyt blisko pochwy lub też zostaną nieopatrznie do niej zaaplikowane – na przykład poprzez późniejsze pieszczoty partnerów.

Po trzecie: w wyjątkowej sytuacji podczas seksu analnego



Jeśli mężczyzna dojdzie w odbycie partnerki, sperma może wyciec na zewnątrz i „dotrzeć” do jej sromu, a stamtąd – do pochwy i dalej. Może się więc okazać, że seks analny paradoksalnie skończy się niechcianą ciążą.

Opisane sytuacje są oczywiście rzadkością, ale są możliwe i co jakiś czas faktycznie doprowadzają do ciąży. Jak ich uniknąć? Przede wszystkim zachowując ostrożność, dbając o higienę i… zabezpieczając się!

Reklama

Oralny, na zgodę, w miejscu publicznym, pod prysznicem... Oto 10 rodzajów seksu, których doświadczamy najczęściej!