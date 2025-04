Jak co roku w różnych miastach Europy stawiane są piękne, świątecznie udekorowane choinki. Włosi nie chcieli być gorsi i w Rzymie stanął sprowadzany z północy kraju świerk. Niestety, pięknym nazwać go nie można…

Zawstydzający świerk



Choinkę sprowadzono z Trydentu, czyli z północy Włoch, do Rzymu. Na początku swojej podróży wyglądała podobno pięknie: miała rozłożyste gałęzie i mnóstwo igieł. Niestety, do Wiecznego Miasta dotarła w fatalnym stanie, a z dnia na dzień wygląda coraz gorzej.

Fatalny stan choinki porównywany jest nawet do pięknego świerku, który przywieziono z północy Polski. Ten pokonał 2,000 km, a mimo to wciąż wygląda świetnie. Co dolega więc temu włoskiemu?

Threadbare Christmas tree in central Rome seems somehow perfect for 2017. #Rome pic.twitter.com/92q4mgEPwU

— Barbie Latza Nadeau (@BLNadeau) 1 grudnia 2017

Włosi są zdania, że powodem złej kondycji choinki jest to, że była źle transportowana i nienależycie zabezpieczona podczas podróży. Ekspert leśnictwa Giuseppe Barbera powiedział nawet, że choinka jest w tak fatalnym stanie, że nie dotrwa do Bożego Narodzenia, a powodem jest brak korzeni lub to, że w momencie wycinki lub przesadzania drzewka do donicy nikt ich nie ochronił. Obecnie choinka nie ma już prawie igieł, jest wysuszona i ma przerzedzone gałęzie.

Naprawdę szkoda na nią patrzeć – tym bardziej, że władze Rzymu za jej zainstalowanie i udekorowanie zapłaciły prawie 50,000 euro!

A co wy o niej myślicie?

