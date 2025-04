W związku ze sprawą Magdaleny Żuk na świeczniku znalazła się nie tylko sama zmarła w Egipcie kobieta, ale też wiele osób z jej otoczenia – między innymi jej ostatni chłopak, Marcus W. Mężczyzna przez długi czas musiał bronić swojej niewinności i walczyć z oskarżeniami osób postronnych przeświadczonych o tym, że maczał palce w śmierci swojej dziewczyny. Wygląda na to, że dopiero teraz, po prawie 4 miesiącach gehenny, Marcus wraca powoli do normalnego życia.

Reklama

Grozili mu śmiercią, a teraz przepraszają



Jak podaje Fakt24.pl Marcus W. dopiero kilka dni temu zdecydował się powrócić do pracy w salonie fryzjerskim we Wrocławiu. Do tej pory musiał żyć w ukryciu – w obawie przed tym, że grono wysyłających mu pogróżki internautów zrealizuje swoje groźby. Musiał ukrywać się nawet na pogrzebie Magdaleny Żuk, przez co wiele mediów podało, że nawet się na nim nie zjawił. Była to nieprawda – obserwował po prostu uroczystość z daleka. Jemu i jego matce grożono nawet śmiercią. Powód? Wiele osób wierzyło w to, że Marcus przyczynił się do śmierci Magdy Żuk. To wykluczyli jednak ostatecznie śledczy badający sprawę.

Gdy okazało się, że mężczyzna nie miał nic wspólnego ze śmiercią Magdaleny, wiele osób przeprosiło go za wcześniejsze oskarżenia rzucane pod jego adresem. Jak podaje Fakt, Marcus bardzo przeżył utratę partnerki, a pustkę, która powstała wraz z jej odejściem, próbuje teraz zapełnić pracą.

Jego życie już nigdy nie będzie normalne, ale ten chłopak jest silny i walczy, a my wszyscy mu pomagamy! – powiedział Faktowi znajomy Marcusa.

Reklama

Jak umarła Magdalena Żuk? Mamy NAJNOWSZE oświadczenie prokuratury!