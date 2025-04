Reklama

Tradycyjna Medycyna Chińska była stosowana już starożytnych Chinach. To szeroka gama medycznych działań zawierających w sobie profilaktykę, rehabilitację oraz opiekę zdrowotną. W Polsce dopiero zaczyna zyskiwać swoich zwolenników. Istnieje kilka form tradycyjnej medycyny chińskiej, takich jak ziołolecznictwo, akupunktura, masaż, ćwiczenia czy dieta.

Podczas pierwszej wizyty w takim ośrodku analizuje się stan stan zdrowia pacjenta, by zaproponować metodę terapii, np. złagodzenie bólu, wzmocnienie odporności, rozluźnienie mięśni, usprawnienie krążenie krwi i energii Qi, które są źródłem naszej witalności i siły, wyrównanie poziom energii Yin i Yang i poprawić jakość życia. Najczęściej stosowaną jest analiza przeprowadzona za pomocą baniek chińskich. Terapeuta stawia bańki wzdłuż linii kręgosłupa, poddając badaniu najważniejsze dla diagnozy organy. Stawia je na plecach w taki sposób, aby znajdowały się one na meridianach, czyli kanałach energetycznych odpowiadających za funkcjonowanie poszczególnych narządów. Po 5 minutach bańki są zdejmowane a z pozostałych po nich śladach (ich odcieniu i stopniu intensywności) terapeuta ocenia stan narządów wewnętrznych osoby badanej. To są informacje podstawowe w planowaniu dalszej terapii, która opiera się głównie na masażach i akupunkturze. Druga metoda analizy zdrowia opiera się na akupresurze.

Zawsze gdy terapeuta ma podejrzenia poważniejszych dolegliwości odsyła klientów do lekarza medycyny konwencjonalnej, aby zrobił dodatkowe szczegółowe badania.

Masaż kamieniem wulkanicznym

Kojarzony jest z akupunkturą – zamiast igieł do masażu używa się bazaltowego "grzebienia". Masaż ten aktywizuje pracę narządów wewnętrznych, usuwa zanieczyszczenia i "wyciąga" z organizmu toksyny. Zalecany jest przy nadwadze, otyłości oraz uzależnieniach.

Masaż bańką chińską

Masażysta wykonuje ruchy w kierunku węzłów chłonnych. Masaż ten wykonuje się z zastosowaniem oliwki do ciała. Nie tylko pobudza on krążenie krwi i płynów ustrojowych, pomaga też w usuwaniu niepotrzebnych produktów przemiany materii. Co więcej, taki zabieg zmniejsza tkankę tłuszczową i redukuje cellulit.

Chiński masaż klasyczny TUI Na

Jego podstawową zasadą jest przekazywanie energii z zewnątrz i pobudzanie qi, energii własnej pacjenta, poprzez silne uciskanie określonych punktów na jego ciele (często zbieżnych z punktami akupunktury). Energia zostaje "wtłoczona" do kości lub osłabionego narządu.

Terapia Moxa

Poprawia krążenie qi w obrębie kanałów energetycznych i krążenia krwi w całym organizmie, dzięki czemu zwiększa odporność, łagodzi ból oraz przywraca prawidłowe funkcjonowanie narządów organizmu. W trakcie zabiegu pacjent odczuwa wrażenie przyjemnego ciepła rozchodzącego się wzdłuż stymulowanych punktów.

Masaż odchudzający

Zapobiega powstawaniu fałdów skórnych, ma działanie ujędrniające. Przyspiesza procesy metabolityczne zachodzące w komórkach, czym powoduje spalanie tłuszczu. Masaż odchudzający kształtuje sylwetkę, stanowi skuteczne uzupełnienie kuracji odchudzających.

Masaż stemplami ziołowymi

Stemple to mieszanka leczniczych ziół zawinięta w bawełniany materiał, którą podgrzewa się i aplikuje na ciało poprzez masaż. Dodatkowo stemple namaczane są w gorącym olejku. Składniki zawarte w olejkach mają silne działanie energetyzujące, odmładzające i lipolityczne. Zalecane są m. in. do zabiegów antycellulitowych kształtujących sylwetkę i wspomagających odchudzanie.

Masaż punktowy

To akupresura. W tej formie masażu wykorzystuje się bodźce mechaniczne w postaci ucisku punktowego na punkty biologicznie aktywne ciała, wywołując reakcję w organizmie.

Terapia Diaoshi

To specjalistyczna terapia indywidualna, powszechnie stosowana na oddziałach ortopedycznych w chińskich szpitalach. Składa się ze specjalnych technik masażu połączonych z uciskaniem punktów stosowanych w akupunkturze oraz z zabiegami chiropraktyki. Terapia ta ma na celu głównie poprawę ruchomości kręgosłupa i stawów, reguluje ona również funkcjonowanie układu pokarmowego, zmniejsza dolegliwości układu hormonalnego, wzmacnia układ oddechowy, jest pomocna przy uporczywych bólach głowy i chorobach zatok. Pomaga osobom przemęczonym stresem, pracą lub nadmiernym wysiłkiem fizycznym, np. sportem.

Specjalistyczny masaż terapeutyczny

To rodzaj terapii indywidualnej na problemy poszczególnych partii ciała. Działa rozluźniająco na mięśnie, przynosi lekkość i odrodzenie sił witalnych, dlatego zaleca się go osobom zestresowanym i żyjącym w stanie ciągłego podenerwowania. Jest znakomitym rozwiązaniem dla osób, które na co dzień znacznie obciążają kręgosłup, mają mało ruchu i siedzący tryb życia.

