4 z 4

Noworodek wymaga mnóstwa uwagi, a młoda matka musi szybko nauczyć się, co robić w wielu sytuacjach, co może być dla niej trudne szczególnie, jeśli to jej pierwsze dziecko. Niedługo po porodzie może to być wyjątkowo trudne dla kobiet, które miały cesarkę, ponieważ po operacji dłużej dochodzą one do siebie niż panie, które rodziły naturalnie. Pomimo bólu i wielu niedogodności cierpliwie opiekują się jednak swoimi dziećmi, karmią je i pielęgnują, często bez słowa narzekania.

Co więcej, po cesarskim cięciu później pojawia się pokarm, a karmienie jest trudniejsze przez bolesność rany. Matki, które rodziły w ten sposób, mają też większe ryzyko doświadczenia depresji poporodowej.

Wciąż jesteście zdania, że cesarka to pójście po linii najmniejszego oporu?...