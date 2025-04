Ceramidy to substancje tłuszczowe, główny składnik tzw. cementu międzykomórkowego, który decyduje o kondycji skóry. Zawierają one m.in. kwas linolowy (zaliczany do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT, które zapobiegają łuszczeniu się naskórka). Mają wpływ na jędrność i elastyczność skóry, bronią przed szkodliwymi wpływami czynników zewnętrznych (bakterii, grzybów, wolnych rodników, itp.). Ceramidy (roślinne, odzwierzęce lub syntetyczne) stosuje się w kosmetykach wzmacniających skórę, włosy i paznokcie oraz w preparatach aptecznych wspomagających walkę z uszkodzeniami oraz chorobami skóry (np. egzemą). Jako składnik aktywny kosmetyku umacniają tzw. lipidową barierę ochronną skóry, pomagają jej w naturalnej odnowie i wygładzają zmarszczki.

Ewa Adamiak

autorka jest dziennikarką Pani domu

