Głębokość i grubość. Budka powinna być głęboka, o niewielkim otworze wejściowym (2,6-3,2 cm) umieszczonym wysoko pod skośnym daszkiem, w taki sposób, by kot, jeśli wdrapie się na daszek, nie mógł sięgnąć łapą do środka. Do budowy budki trzeba wybrać deski o grubości co najmniej 2 cm, wówczas chronią ptaki przed wahaniami temperatury i zawilgoceniem.

Z otworami. Należy zrobić w podłodze 2-3 otwory o średnicy 0,5 cm. Poprawią one wentylację i ułatwią odpływ wody w razie obfitego deszczu.

Materiał i miejsce. Najlepiej, gdy budka zrobiona jest z drewna iglastego (świerku, sosny), ale można także wykorzystać dąb, buk, olchę. Nie należy jej malować ani impregnować. Dobrze powiesić ją od strony południowo-wschodniej. Wylot nie powinien być jednak skierowany na budynek lub drogę.

Ruchoma konstrukcja. Domek warto tak zbudować, by był otwierany. Wówczas można go oczyścić po sezonie lęgowym (w październiku) i przygotować na następny rok.

Małgorzata Świgoń