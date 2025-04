Można nazwać to swoistym alarmem, bo wielu Brytyjczyków postawionych w stan gotowości nie wie, co dzieje się w Pałacu Buckingham. O 3.00 w nocy zebrano nagłe i pilne spotkanie w pałacu, owiane tajemnicą, Nie brak spekulacji i domysłów - czy chodzi o zdrowie Królowej Elżbiety II? Oświadczenie Pałacu Buckingham zapowiadane było na godzinę 9.00. Później poinformowano o jego przeniesieniu na godzinę 11.00.

Kulisy małżeństwa pełnego łez: Królowa Elżbieta II i książę Filip

Czwartkowe spotkanie w Pałacu Buckingham odbyło się w atmosferze niepokoju. Książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II, na jesieni zakończy wykonywanie swoich obowiązków - tak brzmi oficjalne oświadczenie Pałacu Buckingham. Zapewniono jednocześnie, że bez zmian swoje obowiązki będzie wykonywała królowa i tego dotyczyło spotkanie.

Każde takie nocne wezwanie jest czymś niezwykłym i niepokojącym - nie zaskakuje więc fakt, z jaką niecierpliwością czekamy na oświadczenie. Jest szereg hipotez, dlaczego w nocy z 3 na 4 maja w Pałacu Buckingham doszło do pilnego spotkania najwyższej wagi. Wieść rozeszła się lotem błyskawicy. Internauci spodziewają się najgorszych wieści na temat 91-letniej Królowej Elżbiety lub 96-letniego księcia Filipa. Pod pałacem zbiera się tłum Brytyjczyków oczekujących na oświadczenie, jednak daremnie - istnieje bowiem ścisła procedura dotycząca przekazywania informacji o śmierci Królowej - pierwszy o śmierci dowie się osobisty sekretarz, następnie Premier Wielkiej Brytanii, a w dalszej kolejności rządy krajów. Jeśli chodzi o media, jako pierwsze o śmierci królowej zostaną poinformowane BBC i agencje informacyjne.

POUND LIVE: Markets on edge as HM Queen Elizabeth calls staff to Buckingham Palace meeting https://t.co/XM1nFN6dri pic.twitter.com/HwOTMimnBI — InterSpaceReporter (@ISpaceReporter) 4 maja 2017

Miejmy jednak nadzieję, że czarny scenariusz pisany obawami Brytyjczyków nie sprawdzi się.

AKTUALIZACJA 9.30: Pałac Buckingham przekazał informacje, że owszem - spotkanie nocne było nadzwyczajne, ale "nie ma powodów do zmartwień".

AKTUALIZACJA 10.50: Flaga na Buckingham wciąż jest wciągnięta na szczyt masztu - a to oznacza, że zarówna królowa, jak i książę, mają się dobrze. Pałac zapowiedział również drugą konferencję prasową, która ma odbyć się dzisiaj przed południem, ale zaprzeczono, że ma ona dotyczyć stanu zdrowia członków rodziny królewskiej.

Late night emergency meeting causes alarm and social media hysteria, #BuckinghamPalace says "no cause for concern" https://t.co/9TxBDUy8yI pic.twitter.com/pgGWCVXTYr

— Hollywood Reporter (@THR) 4 maja 2017