Brad Pitt znów do wzięcia

52-letni Brad Pitt właśnie wrócił na rynek! Jego rozwód z Angeliną Jolie nie schodzi z pierwszych stron gazet, dlatego postanowiłyśmy przypomnieć jego sylwetkę.

Reklama

Czy, któraś pamięta początki jego kariery? Czemu świat (kobiety?) wciąż szaleją na jego punkcie? W końcu wszystkie znamy go... od zawsze, ale na pewno wiele z was nie wie o nim tego, co przeczytacie w tym tekście. Zdradzamy ciekawostki na temat świeżo upieczonego rozwodnika.

Brad Pitt rozwodzi się z Angeliną Jolie

Kilkukrotnie nominowany do Oscara aktor zaczynał swoją karierę pod koniec lat 70., ale dopiero rola seksownego drania w filmie "Thelma & Louise" z 1991 roku rozpoczęła ją na dobre. Od razu zyskał łatkę "pięknej buzi", jednak jego talent aktorski doceniono niedługo później. Dziś uznawany jest za jednego z najlepszych aktorów swojego pokolenia. Dlatego odkładając wszelkie kontrowersje związane z jego życiem prywatnym poznajcie go trochę bliżej! A następnie zajrzyjcie do naszej galerii wypełnionej jego fotkami.

Reklama

fot. ONS.pl

22 rzeczy, które powinnaś o nim wiedzieć:

Ma angielskie, niemieckie, irlandzkie, walijskie i szkockie korzenie, W liceum należał do klubów: golfowego, pływackiego i tenisowego, Studiował dziennikarstwo, W szkole miał ksywkę - Brad The Pitt-bull, Chodził do 5 klasy podstawówki z aktorem i komikiem Davidem Spadem, Jego ulubione filmy do "Planeta Małp" ('68 r.) i "Gorączka Sobotniej Nocy" ('77 r.), Jego pierwszą pracą w Hollywood było rozdawanie ulotek w stroju kurczaka dla restauracji El Pollo Loco na Bulwarze Zachodzącego Słońca, Przyjaźnił się kiedyś z Jasonem Priestleyem z Beverly Hills 90210. Zanim oboje zrobili karierę, Sam zaprojektował pierścionek zaręczynowy dla Jennifer Aniston, Na ślub z Jennifer Aniston wydał 1 milion dolarów, Dostał zakaz wstępu na terytorium Chin za rolę w filmie "7 lat w Tybecie", Jego ulubiona aktorka to Dianne Wiest, Posiada licencję pilota, Przeznaczył 5 milionów dolarów na rzecz odbudowy domów po huraganie Katrina w Nowym Orleanie. Dzięki niemu odbudowano ponad 150 domów, Wraz z Angeliną Jolie ma 6 dzieci, Ma na swoim koncie Oscara, Emmy i Złoty Glob, a także nagrodę BAFTA, Za reklamę Heinekena z 2005 roku zarobił 4,5 miliona dolarów, Potrafi mówić po japońsku, nie na najwyższym poziomie, ale na tyle by prowadzić konwersację, Przyjaźni się z Georgem Clooneyem, Ma zarezerwowany bilet na lot kosmiczny w Virgin Galactic Richarda Bransona, Jest spokrewniony z Barackiem Obamą. 9 pokoleń wstecz, poprzez Edwina Hickmana, który zmarł w 1769 roku, Udziela się charytatywnie, ma fundację i jest ambasadorem ONZ.