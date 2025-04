Chyba nie ma takiej osoby na świecie, której przynajmniej raz w życiu nie bolałby brzuch. Niektórym wystarczy zaledwie trochę się zdenerwować, by poczuć charakterystyczne skurcze. Inni bólami brzucha reagują na grypę, przeziębienie lub przemęczenie. Większość z nas zna charakterystyczne dla przejedzenia gniecenie pod żebrami, a każda z kobiet promieniujący w stronę pleców ból miesiączkowy. Nie zawsze jednak dolegliwości, które odczuwamy, mają tak oczywiste przyczyny. Niekiedy ból brzucha atakuje z zaskoczenia i trudno nad nim zapanować. Czasami delikatne dolegliwości bólowe trwają tygodniami. Nie wolno ich lekceważyć! Zawsze gdy bóle brzucha nasilają się lub powtarzają (nawet jeśli nie są bardzo uciążliwe), warto poznać ich przyczynę.

Infekcja rotawirusowa lub zatrucie pokarmowe

Objawy: Ból brzucha ma charakter skurczowy, towarzyszą mu nudności, biegunka, wymioty, gorączka lub stan podgorączkowy.

Sposoby na chorobę: Nie zażywaj leków przeciwbiegunkowych. Organizm musi oczyścić się z toksyn. Dużo pij, by nie dopuścić do odwodnienia. Możesz też stosować probiotyki apteczne (bez recepty). Po 2-3 dniach, gdy ustąpią wymioty, jedz gotowane ziemniaki, ryż, lekki rosół. Dużo wypoczywaj. Gdyby bóle lub wymioty nasilały się – zgłoś się do lekarza.

Atak kolki żółciowej

Objawy: Silny kurczowy ból lokalizuje się w środkowej części brzucha i promieniuje do prawego boku lub pleców (często pojawia się w nocy). Towarzyszą mu nudności, wymioty i gazy.

Sposoby na chorobę: Zażyj leki rozkurczowe, np. No-Spa (dwie tabletki zwykłego leku lub jedna No-Spa Forte), Buscopan. Warto też zastosować leki żółciopędne, np. Sylimarol, Raphacholin C. Możesz też położyć na brzuchu ciepły termofor. Jeżeli po godzinie ból nie ustąpi, wezwij karetkę. Pamiętaj! Nawet jeśli dolegliwości ustąpią, poinformuj o nich lekarza.

Zapalenie układu moczowego

Objawy: Pojawia się silny ból w dolnej części pleców, który promieniuje do pachwiny lub brzucha. Często oddajesz mocz lub przeciwnie – w ogóle.

Sposoby na chorobę: Weź środek przeciwbólowy (np. zawierający ibuprofen lub paracetamol, ale nie aspirynę). Pij dużo wody, żeby ułatwić wydalenie kamienia. Zażyj lek zawierający furaginę, która działa antybakteryjnie. Jeśli po dobie dolegliwości nie zmniejszają się, idź do lekarza. Być może konieczne będzie zastosowanie antybiotyku.

Kłopoty z trzustką

Objawy: Silne bóle koncentrują się w środku brzucha, promieniują do pleców i trwają wiele godzin. Ból zmniejsza się, gdy leżysz na lewym boku.

Sposoby na chorobę: To może być stan zapalny lub zwykłe podrażnienie trzustki, które powstaje np. w wyniku przejedzenia. Konieczna jest wizyta u lekarza i wykonanie szeregu badań. Jeśli to efekt przejedzenia, wystarczy kilka dni lekkostrawnej diety. Jeżeli to stan zapalny, konieczne będzie bardziej zaawansowane leczenie (przyjmowanie leków na stałe).