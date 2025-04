Czy robisz perfekcyjny makijaż? Zobacz czego trzeba unikać.

Reklama

1. Źle dobrany podkład

Zbyt jasny fluid sprawia, że wyglądamy sino i blado, z kolei zbyt ciemny postarza. W drogerii wybierz 3 podkłady i rozprowadź je na żuchwie. Kup ten kosmetyk, który jest najmniej widoczny na twarzy. Podczas aplikacji podkładu starannie rozprowadź go na granicy z szyją oraz przy uszach – tak aby przejście nie było widoczne.

2. Unikanie korektora

Widoczne cienie pod oczami potrafią zepsuć każdy makijaż. Dlatego jeśli masz do nich skłonność, korektor powinien koniecznie znaleźć się w twojej kosmetyczce. Idealny będzie w odcieniu zbliżonym do podkładu (nie może być zbyt jasny, bo podkreśli podkówki). Rozprowadź go przytrzymując palcem, jego ciepło sprawi, że kosmetyk stopi się ze skórą. Potem przypudruj skórę.

3. Posklejane rzęsy

Mascarę nakładaj ruchem zygzakowatym od nasady po końcówki. Zaczekaj chwilę, by warstwa tuszu zaschła i powtórz czynność. Od czasu do czasu wytrzyj szczoteczkę wacikiem.

4. Brwi za cienkie i za ciemne

Kolor brwi dopasuj do barwy włosów. Blondynki powinny używać jasnych brązów, beżów, grafitów. Czarny kolor dodaje urody tylko brunetkom o ciemnej karnacji, dla pozostałych lepszy będzie ciemnobrązowy. Z umiarem reguluj brwi. Za bardzo wyskubane sprawiają, że twarz wygląda starzej.

5. Bronzer na całej twarzy

Przyciemniona bez umiaru twarz nie wygląda naturalnie. Preparat nakładaj go na miejsca, które łatwo się opalają: nos, policzki, skronie.

Aleksandra Jaworska "Przyjaciółka"

Zobacz także:

Makijaż: trendy 2016

Makijaż odmładzający