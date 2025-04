Rewolucja w asortymencie sklepów Biedronka. Popularna sieć dyskontów wprowadziła do sprzedaży nową gamę produktów przeznaczonych dla wegan i wegetarian. Pod marką Natura Food Veggie na półkach sklepów pojawiły się m.in. wegańskie pasztety, pasy do pieczywa, a nawet.... lody!

Produkty wegańskie w Biedronce

Do tej pory wegetarianie, a szczególnie weganie (osoby, które rezygnują ze wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego) miały utrudnioną sprawę w czasie zakupów w sklepach sieci Biedronka. Na szczęście te czasy już minęły! 19 kwietnia w dyskontach zadebiutowała nowa gama produktów, która jest odpowiedzią Biedronki na zmieniające się nawyki żywieniowe Polaków.

Coraz więcej osób przechodzi na dietę wegetariańską lub wegańską i eliminuje z jadłospisu tłuszcze zwierzęce. Biedronka jako lider rynku kreuje te trendy i najnowszą ofertę, w której znaleźć można szereg produktów będących podstawą diety roślinnej. Chcemy w ten sposób zachęcać naszych klientów do odkrywania nowych smaków, a jednocześnie namawiać ich na przygotowywanie posiłków w zgodzie z piramidą zdrowego żywienia - powiedział w rozmowie z Radiem Zet Michał Gontarz, dyrektor zakupów z Jeronimo Martins Polska, który odpowiada na asortyment dla wegan.

Jakie ceny?

Do sprzedaży trafiły m.in. wegańskie smarowidła do pieczywa, pasztety (3,99 zł), desery na bazie kokosa (2,99 zł), wegańskie lody (5,99 zł), czekolady (3,99 zł), makarony białkowe (4,99 zł), a nawet wegańskie żelki (3,99 zł). Oferta będzie obowiązywać do 25 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Wegańskie produkty z Biedronki natychmiast stały się hitem. Na internetowych grupach dla wegan i wegetarian pojawiło się mnóstwo wpisów na ich temat.

Zobacz, co dokładnie znalazło się w ofercie marki Natura Food Veggie na kolejnych stronach fotogalerii!

