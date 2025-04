Zakazy związane z pandemią koronawirusa nie zostały wprowadzone bez powodu. Obostrzenia mają zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i chronić zdrowie mieszkańców kraju. Niestety wielu przedsiębiorców, bojąc się utraty zysków, znajduje luki prawne i stara się świadczyć usługi niezgodne z zasadami stosowanymi przez rząd. Tak było w przypadku Biedronki.

Poznańska Biedronka ukarana za złamanie obostrzeń dot. koronawirusa

W supermarketach w całej Polsce obowiązuje ograniczenie liczby klientów, które mogą przebywać na terenie sklepu. Jest ona zależna od tego, iloma kasami fiskalnymi dysponuje dana placówka. Na każdą z nich przypadają 3 osoby, które mogą robić zakupy. Jeśli więc w supermarkecie jest 5 kas, do sklepu wpuszczane jest 15 osób.

Poznańska Biedronka postanowiła obejść przepisy, żeby zwiększyć liczbę klientów obsługiwanych przed Wielkanocą. W sklepie dotychczasowo było 6 stanowisk z kasami fiskalnymi. Przed świętami dostawiono do nich jedną nielegalną, postawioną na wózku zakupowym i tylko podłączoną do gniazdka elektrycznego. Biedronka nie miała prawa stosować takiego rozwiązania, co potwierdziła rzeczniczka sanepidu.

Dostawienie kolejnej kasy mobilnej miało na celu umożliwienie wpuszczania większej liczby osób - mówi rzeczniczka prasowa PSSE w Poznaniu Cyryla Staszewska w rozmowie z tenpoznan.pl

Jak informuje urzędniczka, na drzwiach sklepu umieszczony był komunikat, iż na jego terenie może jednocześnie przebywać 21 osób. Praktyka zastosowana przez supermarket narażała zdrowie klientów i mogła się przyczynić do rozprzestrzenianie wirusa. W związku z tym sanepid nałożył na Biedronkę karę w wysokości 30 tys. zł grzywny.

Koronawirus w Polsce - jakie panują obostrzenia?

Z powodu stanu epidemii w kraju, do 26 kwietnia zamknięte są szkoły i placówki oświatowe. Nie funkcjonują też galerie handlowe, kina i teatry. Sektor gastronomiczny może świadczyć usługi jedynie na wynos lub w dowozie, a kosmetyczki i fryzjerzy musieli zawiesić swoją działalność pod groźbą konsekwencji prawnych.

Zmiany dotyczą również naszego sposobu przemieszczania się i codziennego funkcjonowania. Domy opuszczamy tylko w sytuacjach wyższej konieczności, takiej jak zrobienie zakupów spożywczych, zagrożenie zdrowia lub wyjście do pracy. Na ulicy nie mogą przebywać dzieci do 18 r.ż. bez opieki rodziców.

