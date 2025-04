Beata Pawlikowska - śniadania z różnych stron świata, część 4.

Islandia. Latem temperatura osiąga średnio szalone +14 stopni. Zimą na północy spada do -30. Wiedziałam, że będzie zimno, włożyłam kilka warstw ubrania i zeszłam na śniadanie. Spodziewałam się gęstej zupy z warzywami, kaszy, ziemniaków doprawionych pieprzem, curry, imbiru i innych rozgrzewających przypraw, tymczasem w restauracji czekał na mnie... hafragrautur. Co to takiego?