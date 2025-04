W nowym cyklu Beata Pawlikowska zaprasza Polki na śniadania! Nie chodzi oczywiście o jajko na miękko i chleb z masłem i pomidorem. Podróżniczka dzieli się historiami i czasami też przepisami na potrawy z różnych stron świata. W tym odcinku serwowała śniadanie na łodzi w Czarnogórze, ale czeka nas jeszcze wiele spysznych opowieści. SMACZNEGO!

Czarnogóra. To miało być śniadanie na łodzi. Miejscowa rodzina z miasta Ohrid – po polsku zwanego Ochrydą – założyła mały biznes. Tata kieruje łodzią, mama sprzedaje bilety i gotuje, a dwie córki bliźniaczki obsługują turystów. To znaczy to nie miało zabrzmieć dwuznacznie. Córki bliźniaczki pracują jako przewodniczki podczas wycieczek po jeziorze.

Wyruszyliśmy o ósmej rano. Około dziewiątej jedna z bliźniaczek o imieniu Jasna przygotowała na łodzi tradycyjne czarnogórskie śniadanie. Cudownie dojrzałe, słodkie pomidory. Lekko słony biały ser. Banica, czyli ciasto zrobione z cieniutkich pszennych placków posmarowanych oliwą, przełożonych serem i upieczonych. A do tego… Jasna wyjęła spod ławki przezroczystą butelkę zamykaną na kapsel ze sprężynką.

Śniadanie na łodzi (fot. arch. prywatne)

„Tradycyjnie do śniadania zawsze pije się rakiję” – wyjaśniła i wyjęła szklanki.

Rakija to mocna wódka robiona z miejscowych owoców.

„Do śniadania?” – upewniłam się czy dobrze słyszę.

„Zawsze!” – zapewniła mnie Jasna. „Codziennie rano do śniadania każdy wypija szklaneczkę”

Nie wiem do końca czy to jest prawda, ale tamtego dnia na łodzi zarówno tata Jasnej, jak i ona sama, dopełnili czarnogórskiej tradycji.

A do śniadania... rakija! (fot. arch. prywatne)

