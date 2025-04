W nowym cyklu Beata Pawlikowska zaprasza Polki na śniadania! Nie chodzi oczywiście o jajko na miękko i chleb z masłem i pomidorem. Podróżniczka dzieli się historiami i czasami też przepisami na potrawy z różnych stron świata. W poprzednich felietoniach serwowała śniadanie na łodzi w Czarnogórze, a także zdradziła, jakie śniadania jada Dalaj Lama, a czeka nas jeszcze wiele pysznych opowieści. SMACZNEGO!

Pozornie ten niewielki kraj w Ameryce Środkowej ma niewiele do zaoferowania jeśli chodzi o innowacyjne śniadania. W każdym barze i w hotelowej restauracji znajdziesz kawę, jajecznicę, omlet, tostowy chleb i smażone kawałki słonego ciasta zwane hojaldras. Do tego słodkie, dojrzałe, tropikalne owoce. Arbuzy, papaje, banany i ananasy rzeczywiście w upalny poranek smakują wspaniale.

Ale jeśli wczytasz się w kartę dań w każdym barze w górskim El Valle, Santiago, w północnym Colón albo w stolicy, na pewno napotkasz tam potrawę o nazwie sancocho (czytaj sankoczo z akcentam na „ko”). Najprawdopodobniej będzie się znajdowała w części z głównymi daniami, ale jest prawie pewne, że będzie serwowana od samego rana.

To jest narodowe danie Panamy. I jest to naprawdę idealny wybór na śniadanie.

Sancocho to pożywna zupa pełna warzyw i bulw, często robiona z dodatkiem kurzego mięsa. Najlepsza jest jednak w wersji wegetariańskiej. Jest podobno najlepszym lekarstwem na kaca. Z własnego doświadczenia dodam, że daje fantastyczną porcję zdrowej, pełnej witamin energii.

fot. arch pryw.

Śniadaniowa zupa z warzyw z Panamy - przepis Beaty Pawlikowskiej

W oryginalnym przepisie znajdują się warzywa trudno dostępne w Polsce, takie jak maniok, banany warzywne, taro (kolokazja jadalna) i name. W moim przepisie tropikalne bulwy zastąpimy przez zwykłe ziemniaki, słodkie ziemniaki i topinambur, czyli słonecznik bulwiasty.

1 ziemniak

1 słodki ziemniak

1 topinambur

1 marchewka

1 por

1 czerwona cebula

kawałek dyni

garść fasolki szparagowej

2 pomidory

kolba kukurydzy

2 ząbki czosnku

1 łyżka suszonego oregano

1 łyżeczka kminu rzymskiego

2 liście laurowe

pół łyżeczki majeranku

po ćwierć łyżeczki pieprzu i papryki

pół łyżeczki soli

pół łyżeczki kurkumy

natka pietruszki

świeża kolendra

Jak to zrobić?

Do garnka wlej około litra gotującej się wody. Fasolkę szparagową umyj, odetnij końcówki, przekrój na połowy. Bulwy obierz, pokrój w kostkę. Marchewkę pokrój w plasterki. Kukurydze przekrój lub przełam na trzy kawałki. Dodaj warzywa do wody. Gotuj przez chwilę (wystarczy ok. 30 sekund). Dodaj czosnek, cebule i por pokrojone w plasterki, a także liście laurowe, oregano, majeranek, kmin rzymski, pieprz i paprykę. Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj sól. Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj dość drobno pokrojone pomidory i posiekaną natkę. Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj kurkumę. Jeśli potrzeba, możesz dolać gorącej wody. Powinno jej być tyle, żeby przykrywała warzywa. Wymieszaj, gotuj przez chwilę. Dodaj dynię obraną i pokrojoną na kawałki. Wymieszaj, gotuj na małym ogniu jeszcze ok. 20 minut, od czasu do czasu mieszając. Podawaj z posiekaną świeżą kolendrą.

