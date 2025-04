W najbliższy weekend kilka banków ma zaplanowane prace serwisowe. To oznacza, że korzystanie z ich usług będzie znacząco utrudnione. Które to banki?

Chodzi o Getin Bank, PKO BP oraz ING Bank Śląski. W tym pierwszym trudności możemy spodziewać się w nocy z piątku na sobotę – jak poinformował bank „w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z 23 na 24 czerwca od godziny 00:45 do godziny 04:00 nastąpi przerwa w dostępie do Bankowości Internetowej i Mobilnej”.

Jeśli zaś chodzi o PKO BP nie będzie można korzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz z płatności w sklepach internetowych "Płacę z iPKO" i "Płacę z IKO" w niedzielę 25 czerwca od godziny 00:01 do godz. 13:00.

Problemy z korzystaniem z usług mogą mieć też klienci banku ING Bank Śląski. W nim prace serwisowe mają się odbyć nocą z niedzieli na poniedziałek. W komunikacie poinformowano, że między północą a 2 rano niedostępne będą: bankomaty i wpłatomaty, płatności BLIK oraz NFC, płatności Mastercard w telefonie oraz system ING CardsOnLine, a dodatkowo nie będzie też można wtedy aktywować kart i nadawać PIN oraz korzystać z systemu rozliczeń płatności natychmiastowych Express Elixir, systemu bankowości internetowej dla klientów detalicznych Moje ING - wersja mobilna.

W poniedziałek od rana wszystkie usługi będą już działać, jednak nie możemy wykluczyć przejściowych problemów z dostępem do niektórych z nich. Jeżeli planujesz wtedy ważny przelew lub wiesz, że będziesz potrzebować gotówki - o ile to możliwe - zadbaj o to wcześniej

– poinformowano w komunikacie.