Główny Inspektorat Sanitarny wydał decyzję o wycofaniu ze sprzedaży partii parówek marki Simply food firmy Madej Wróbel. W parówkach trzykrotnie przekroczono dopuszczalną normę bakterii Listeria monocytogenes. Producent wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Groźne bakterie w parówkach

Bakterie wykryto w partii parówek Simply food oznaczonej numerem: 180524001. Numer operatora to 28. Ostrzeżenie pojawiło się na stronie internetowej GIS.

Bakterie Listeria monocytogenes wykryto w jednej z pięciu próbek produktu w ilości 330 jtk/g (jednostek tworzących kolonię/gram), podczas gdy zgodnie z prawem żywnościowym w żadnej z pięciu badanych próbek nie może być więcej niż 100 jtk/g - czytamy w komunikacie.

Sanepid przestrzega przez spożywaniem parówek. Szczególnie niebezpiecznie może być jedzenie parówek na surowo.

Oświadczenie w sprawie wydał również producent parówek, czyli spółka Madej Wróbel. Zapewniono w nim, że firma wycofała produkt ze sklepów. Podjęto również działania w celu wyjaśnienia sytuacji.

Jesteśmy poruszeni zaistniałą sytuacją i podjęliśmy zdecydowane kroki w celu wyjaśnienia okoliczności powstania niezgodności - zapewnia producent.

Bakterie Listeria monocytogenes - co powodują?

Bakterie Listeria monocytogenes mogą powodować tzw. posocznicę listeriozową, która z kolei może prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wrzodu rogówki lub zapalenia płuc. Około 20-30% infekcji kończy się śmiercią. Bakterie szczególnie niebezpieczne mogą być dla kobiet w ciąży. Mogą prowadzić do poronienia lub obumarcia płodu. Zakażenie Listerią monocytogenes to trzecia z najczęstszych przyczyn zapalenia opon mózgowych u noworodków.

Objawy zakażenia



Pierwsze objawy zakażenia są podobne do grypy. Może pojawić się wysoka gorączka, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty i biegunka.

Źródło: gis.gov.pl, polsatnews.pl, wikipedia.pl

