Kiedyś myślałam, że jeśli będę miła, uprzejma i dobra dla innych – to świat odda mi to samo. Karma, energia, prawo wzajemności. Naiwnie wierzyłam, że wystarczy dawać dobro, by ono wracało. Ale życie szybko mnie nauczyło, że grzeczne dziewczyny nie mają lekko. Że zbyt często dostają zamiast wdzięczności – obowiązki po godzinach. Zamiast szacunku – pobłażliwe poklepywanie po ramieniu. I że czasem lepiej być sobą niż kimś, kto tylko ładnie wygląda w oczach innych. Ale zanim o tym…

Bądź grzeczna? Nie, bądź prawdziwa.

Wyobraź sobie kilkuletnią dziewczynkę. Ma w oczach błysk ciekawości i tupot nieskończonej energii. Chce wspinać się na drzewo, malować ściany, biegać po kałużach. A wtedy słyszy: „Nie rób tego, bądź grzeczna”.

W dorosłym życiu ta sama dziewczynka – już jako kobieta – będzie pracować po godzinach, nie prosząc o podwyżkę, bo „nie wypada”. Uśmiechać się, choć w środku wrze. Rezygnować z siebie, bo tak ją nauczono – że grzeczność to cnota.

Tylko że grzeczność często zabija autentyczność. Nie uczmy więc dzieci, by były grzeczne. Uczmy je, by były dobre, empatyczne, uczciwe – ale nie uległe. Bo świat nie potrzebuje więcej uległych dziewczynek. Potrzebuje kobiet, które mają odwagę mówić „nie”, gdy czują, że ktoś przekracza granice.

Bądź sobą, czyli…

Nie chodzi o to, by robić wszystko, na co przyjdzie nam ochota, zupełnie ignorując otoczenie. Taki egoizm bywa równie zgubny jak ślepe posłuszeństwo – obie skrajności potrafią nas skrzywdzić i innych wokół nas. Bycie sobą to znacznie subtelniejsza sztuka. To balansowanie między sercem a rozumem, między „ja” a „my”, między pragnieniem, by wyrazić siebie, a odpowiedzialnością wobec świata. To jak nauka chodzenia po linie – czasem lekko się pochylasz, by złapać równowagę, czasem robisz krok w przód, by ruszyć dalej, nie tracąc jednak stabilności.

Tego właśnie chcę nauczyć moją córkę. Chcę, by wiedziała, że może być sobą – nawet jeśli jej decyzje nie będą pasować innym. Że jej głos ma znaczenie, choćby był cichy jak szelest liści pod stopami w jesiennym parku. Że nie musi nikomu się podobać, by zasługiwać na miłość i szacunek. Bo bycie sobą to nie krzyk, to nie bunt, to codzienna odwaga, by żyć w zgodzie ze sobą – w drobnych gestach, w wyborach, które wydają się małe, ale w sumie tworzą całą naszą historię.

Bądź autentyczna

Nie musisz być idealna. Nie musisz spełniać cudzych oczekiwań, planów, marzeń, które ktoś kiedyś napisał za ciebie. Wiem, jak to jest – gdy chcesz, żeby wszystko było top idealnie: projekt w pracy dopięty na ostatni guzik, dom lśniący jak ze zdjęć z Instagrama, dzieci poukładane jak w katalogu, a Ty sama czujesz, że powoli giniesz w tym wyścigu. Robisz coś do późna, dopieszczasz detale, sprzątasz, planujesz – bo przecież tak powinno wyglądać idealne życie. A w tym wszystkim jesteś zmęczona, wkurzona, sfrustrowana… i wiesz, że nikt nie zobaczy Twojego wysiłku w pełni.

A co, gdyby zamiast tego zmienić podejście? Co, jeśli odpuścisz część perfekcji i zamiast spełniać cudze scenariusze, zaczniesz pisać własne? Zamiast studiów „z przyszłością” wybierz te, które karmią twoją duszę. Zamiast pracy, która daje prestiż, wybierz taką, w której czujesz sens. Zamiast domowego porządku od linijki, pozwól sobie na trochę chaosu, bo w tym chaosie jest życie, śmiech i autentyczność.

Autentyczność jest jak dobrze skrojony garnitur – nigdy nie wyjdzie z mody. Wymaga odwagi, ale daje lekkość, której nie da żaden filtr z Instagrama. Lekkość, która pozwala w końcu oddychać, śmiać się bez wyrzutów sumienia i czuć, że żyjesz na swoich warunkach. Bo bycie sobą nie oznacza chaosu ani zaniedbania – oznacza, że wiesz, co dla Ciebie ważne i masz odwagę żyć według tego rytmu, nawet jeśli nie pasuje on do cudzych oczekiwań.

Moda przemija, styl zostaje

Nie podążaj ślepo za tym, co modne – w życiu, w pracy, w wyglądzie. Moda bywa jak fala: dzisiaj unosi, jutro zalewa i zmusza do dopasowania się do trendu, który często wcale nie pasuje do Ciebie. Nie wszystko, co jest na wybiegach czy w social mediach, będzie dobrze wyglądało na Tobie. I wiesz co? To zupełnie w porządku.

Styl to coś innego – to Twoje „tak” i Twoje „nie”, świadome wybory, które mówią: to jestem ja, to mi pasuje, tu czuję się dobrze. To umiejętność patrzenia na siebie w lustrze i decydowania, co Cię wyraża, a co tylko udaje, że jest „modne”. Możesz nosić dżinsy sprzed pięciu sezonów i czuć się w nich lepiej niż w najnowszej sukience od projektanta. Możesz wybrać minimalny makijaż, fryzurę w stylu messy, zamiast perfekcyjnych loków – jeśli to daje Ci komfort, spokój i poczucie siebie.

Moda przemija, trendy mijają, ale styl zostaje – tak samo jak Twoja autentyczność. Kiedy wybierasz to, co naprawdę dla Ciebie dobre – nie tylko dla oka innych – zaczynasz wyglądać i czuć się naprawdę dobrze. Twoje ubrania, makijaż, fryzura i wybory życiowe stają się przedłużeniem Twojej osobowości, a nie kartką z katalogu. Bo prawdziwe piękno i komfort płyną z poczucia, że jesteś sobą – niezależnie od tego, co „jest teraz na topie”.

W zgodzie z naturą

Bycie sobą to także bycie w rytmie natury – nie w biegu, nie w wyścigu, nie w nieustannym poczuciu, że zawsze trzeba być o krok przed innymi. Natura nie zna pośpiechu. Drzewa nie spiesznie wyrastają na kilka metrów w tydzień, kwiaty nie zakwitają na życzenie, a rzeka nie śpieszy, by dotrzeć do morza szybciej niż sama chce. Czasem trzeba po prostu przysiąść na trawie, zdjąć buty i poczuć ziemię pod stopami. Poczuć, jak chłodna gleba chłonie Twoje zmęczenie i jak wiatr zamiata napięcie z barków.

Pozwolić sobie na spokój, na ciszę, na nicnierobienie. Właśnie to „nic” jest czasem najważniejsze – pozwala usłyszeć własne myśli, zrozumieć, czego naprawdę chcemy i poczuć rytm swojego ciała. Pomyśl o porannym spacerze po lesie: liście szeleszczą pod stopami, ptaki śpiewają własnym, niepowtarzalnym tonem, a Ty możesz po prostu iść, nie śpiesząc się do pracy, nie myśląc o liście rachunków na stole. To moment, w którym odzyskujesz kontakt z sobą, a nie z kalendarzem czy oczekiwaniami innych.

Bo bycie sobą to nie wyścig. To spacer po własnym lesie życia, z uważnością na każdy krok, każdy oddech i każdy moment, który naprawdę należy do nas. Wystarczy zaufać sobie i własnemu rytmowi – tak jak natura ufa sobie od milionów lat.

Bądź dla siebie dobra – każdego dnia

Zatrzymaj się na chwilę przy porannym lustrze i zastanów, w czym naprawdę chcesz wyjść z domu. Nie kieruj się tym, co „modne” w magazynach, nie podążaj ślepo za tym, co podpowiada Instagram, bo trend dzisiaj karmi oczy, a jutro może Cię uwierać. Wybierz to, w czym czujesz się wygodnie, w czym Twoje ciało może oddychać, a ruchy są swobodne i naturalne. Może to być ulubiona para dżinsów sprzed kilku sezonów, luźny sweter, który przytula Cię jak dawny przyjaciel, albo sukienka, w której czujesz się lekko i kobieco. Każdy element stroju staje się wtedy małym rytuałem troski o siebie – o Twój komfort, dobre samopoczucie i poczucie, że jesteś sobą, a nie kolejną kartką z katalogu trendów.

To samo dotyczy codziennych wyborów, które na pierwszy rzut oka wydają się drobne, a w rzeczywistości mają ogromną moc. Pożywny posiłek, choćby zwykła owsianka z ulubionymi owocami, to nie tylko kalorie – to deklaracja, że szanujesz swoje ciało i jego potrzeby. Kilka minut przy filiżance ulubionej herbaty, moment, w którym pozwalasz sobie po prostu nie robić nic, spacer po parku, oddech w ciszy – wszystko to są inwestycje w Twój dobrostan. Nie fanaberie, nie luksus dla wybranych, ale codzienna praktyka, która mówi: zasługuję na chwilę spokoju, zasługuję na komfort, zasługuję na siebie.

Bądź dla siebie dobra także wtedy, gdy Twój dzień jest pełen obowiązków, terminów i biegu – wtedy te małe momenty stają się kotwicami, które pozwalają Ci nie zgubić siebie w chaosie. Wybór odpowiednich rzeczy dla ciała i ducha – od jedzenia, przez ubrania, po codzienne rytuały – to nie egoizm, ale szacunek wobec siebie i własnego rytmu życia.

Bądź też dla siebie dobra, gdy masz okres. W tych dniach szczególnie liczy się wygoda i drobne przyjemności. Wybór odpowiednich podpasek to mały, ale znaczący sposób, by zadbać o siebie. Linia Bella Herbs oferuje podpaski, które łączą skuteczną ochronę z troską o ciało: z werbeną, która koi i wspiera naturalną równowagę organizmu; z kwiatem lipy, łagodzącym podrażnienia i przynoszącym uczucie świeżości; oraz z aloesem, idealnym dla wrażliwej skóry, chroniącym i pielęgnującym. Dla nocy i dni wymagających większej ochrony powstały ultracienkie Bella Herbs Ultra Normal i Ultra Night, bezzapachowe, niebarwione, lekkie jak powiew wiatru – zapewniające poczucie komfortu i pewności przez cały cykl.

Bo bycie sobą to nie tylko odwaga w codziennych wyborach, ale także dbanie o siebie – z szacunkiem dla własnego ciała i rytmu. Małe przyjemności, komfort i świadome decyzje tworzą codzienną harmonię, dzięki której czujesz się dobrze tu i teraz.

