Kto ma siostrę, pewnie doskonale wie, jak to jest – w jednej sekundzie potrafi zagrać na nerwach jak nikt inny, by za chwilę być znowu twoją najlepszą przyjaciółką. Badania naukowe potwierdzają – posiadanie siostry daje wiele korzyści.

„Ta relacja pomaga rozwijać umiejętności społeczne, takie jak zdolności komunikacyjne, sztukę kompromisu i umiejętność negocjacji” – mówi adiunkt Alex Jensen z Uniwersytetu Brighama Younga (USA), autor badań nad relacjami z rodzeństwem. „Nawet jak siostry mają konflikt, to jeśli jest on niewielki, dobrze nam zrobi w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych”.

Dlaczego według naukowców dobrze mieć siostrę?

Badacze uważają, że siostra dobrze wpływa na zdrowie psychiczne i zwiększa poczucie własnej wartości. „Siostry pomagają chronić rodzeństwo przed poczuciem samotności i lękiem. Później, w dorosłym życiu, to dzięki nim rodzina utrzymuje ze sobą dobry kontakt” – twierdzą psychologowie.

Naukowcy z Uniwersytetu Brighama Younga odkryli też, że posiadanie siostry może pomóc stać się dobrym człowiekiem. To dlatego, że siostrzana relacja uczy pozytywnych zachowań społecznych – współczucia dla innych i altruizmu. Kto ma siostrę, ten łatwiej okazuje miłość i uczucia. Podobno w tym aspekcie nie przewyższy tego nawet relacja z kochającymi rodzicami. To siostra ma szczególną moc.

Starsza? Młodsza? Oby była!

Jeśli masz starszą siostrę, to wszystkie starcia i kłótnie z nią doskonale uczą rozwiązywać konflikty, co bardzo przydaje się w przyszłości. „Z kolei posiadania młodszego rodzeństwa, które jest słabsze i potrzebuje wsparcia i wskazówek, może pomóc stać się bardziej opiekuńczym i rozwinąć umiejętności rozumienia emocji innych ludzi” – twierdzi Jeffrey Kluger, badający relacje w rodzeństwie.

To nie koniec zalet posiadania siostry! Badania brytyjskich naukowców mówią, że osoby z co najmniej jedną siostrą w rodzinie, są w stanie lepiej radzić sobie z problemami w życiu i odczuwają mniejszy stres. Osoby, które wzięły udział w badaniu i mieli siostrę, czuli się bardziej szczęśliwi i mieli bardziej optymistyczne podejście do życia niż ci, którzy wychowywali się wśród samych braci.

Źródło: HuffingtonPost

