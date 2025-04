Wzachodniej kulturze nie przywiązujemy wielkiej wagi do demakijażu. Najważniejsza wydaje się nam pielęgnacja, dobór kremów. Tymczasem słynące z pięknej cery Koreanki przekonują, że przyczyną większości niedoskonałości cery (wypryski, szarość, suchość) jest niedosteczne jej oczyszczenie. Dla nich demakijaż to relaksujący rytuał składający się z 4 kroków. Warto je wypróbować, w końcu pochodzące z Korei kremy BB są hitem!

Zmywanie oczu

Wiele olejków do oczyszczania twarzy można użyć do usuwania makijażu z powiek. Jednak najlepiej kupić odrębny preparat, przebadany okulistycznie, wtedy będziemy mieć pewność, że oczy nie będą szczypać. Nasącz płynem do demakijażu płatek kosmetyczny, połóż go na zamkniętą powiekę i pozostaw na 10 sekund. Płyn połączy się z kosmetykiem do makijażu i wtedy łatwiej będzie go usunąć. Czynność powtarzaj, aż kolejny wacik będzie czysty. Nie trzyj skóry, bo przyspieszysz powstawanie zmarszczek.

Mycie twarzy olejkiem

Ochlapanie twarzy wodą i wytarcie jej to według Azjatek żadne mycie. Pory nie zostają odpowiednio oczyszczone z sebum i resztek makijażu. Aby tak się stało należy użyć olejku. Należy nałożyć go na twarz, rozsmarować i okrężnymi ruchami rozprowadzić we wszystkich miejscach. Następnie dłonie trzeba zwilżyć wodą i pomasować nimi skórę. Większość olejków jest tak skomponowana, że połączeniu z wodą nabiera mlecznej konsystencji i łatwo się zmywa.

Teraz pianka lub żel

Po tym, jak użyjesz olejku, zastosuj kosmetyk na bazie wody (żelu, pianki), dostosowanego do swej cery. Pozbędziesz się potu, kurzu i innych zanieczyszczeń, które mogły zostać na skórze. Możesz rozprowadzić preparat palcami albo sięgnąć po szczoteczkę ręczną lub elektryczną. Ciekawym rozwiązaniem jest rękawica Glov. Dzięki elektrostatycznym właściwościom działa jak magnez na makijaż dokładnie go usuwając. Po przetarciu nią twarzy skóra jest idealnie oczyszczona.Te gadżety sprawią, że cera będzie oczyszczona idealnie.

Pora na tonik

Na tym etapie pielęgnacji należy użyć kosmetyku, który oczyści cerę i przywróci jej równowagę kwasowo-zasadową, którą naruszył żel myjący. Skórę bowiem pokrywa kwaśny płaszcz ochronny, cienka bariera, którą tworzą sebum i pot. Zanieczyszczenia, woda, wiatr niszczą tę ochronną barierę. Efektem sa pryszcze (bakterie łatwiej wnikają w skórę, jeśli równowaga kwasowo-zasadowa jest naruszona), trądzik różowaty, łuszczenie skóry. Bez względu na rodzaj cery należy unikać toników z alkoholem. Tonik zapewnia lepsze wchłanianie kosmetyków pielęgnacyjnych.

