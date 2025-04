W dzisiejszych czasach, gdzie samochodów jest prawie tyle samo co ludzi, miejsca parkingowe na osiedlach to towar bardzo chodliwy. Większość mieszkańców chce mieć własny kawałek parkingu, żeby móc bezpiecznie zostawić auto blisko domu i nie szukać miejsca w pobliskich uliczkach.

Niestety, budowa parkingu na nowych osiedlach jest dość trudna. Parkingi podziemne są bardzo drogie, więc ich tworzenie nie opłaca się deweloperom. Z kolei na powierzchni brakuje miejsca na działkach budowlanych. W związku z tym inwestorzy kombinują jak mogą, żeby w pełni wykorzystać przestrzeń i dać mieszkańcom to, czego oczekują. I tutaj zaczynają się problemy.

W mediach społecznościowych zrobiło się głośno o „wynalazku” jednego z deweloperów budujących osiedle w Krakowie. Powstał tam parking z podwójnymi miejscami postojowymi. Brzmi niewinnie? Na pewno takie nie jest. Projekt jest tak umiejscowiony, że z pierwszego rzędu parkingu da się wyjechać tylko przez drugi rząd. Innymi słowy - jedne auta blokują drugie.

To „sprytne” przedsięwzięcie powstało na osiedlu przy ul. Walerego Sławka. Niewygodnych miejsc postojowych znalazło się tam aż 10. Deweloper nie widzi problemu w tym pomyśle i w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” tłumaczy, że to „rodzinne miejsca parkingowe”.

Takie miejsca postojowe są standardowym rozwiązaniem traktowanym jako miejsca postojowe rodzinne, czyli należące do jednego gospodarstwa domowego. Z oczywistych względów nie mogą być to miejsca, które należą do obcych wobec siebie osób

- mówi Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży Lokum Deweloper