Atak na siatkówczaka! Fundacja Rycerze i Księżniczki oraz rodzina i bliscy Szymona zbierają na leczenie chłopca w Nowym Jorku. Szymon walczy z rzadkim typem nowotworu - siatkówczakiem.

Reklama

DROGI PAMIĘTNICZKU... Oto moja historia:

25.05.2015

Przyszedłem na świat. Zobaczyłem mamę i poczułem ciepło i miłość.

15.08.2015

Mama przygląda mi się dziwnie. Całe dnie patrzy prosto w oczy. Troszkę się peszę, ale w końcu to moja mama, więc patrząc jej w oczy uśmiecham się szeroko. Nie rozumiem tylko, czemu ona nie....

18.08.2015

Pobudka wcześnie rano, nie bardzo podobał mi się ten pomysł. Pojechaliśmy do CZD do okulisty, a tam obcy ludzie zaczęli wyprawiać dziwne rzeczy. Mama od rana nie dała mleczka, byłem wściekły, głodny, śpiący, a na domiar złego, mama zamiast mnie rozbawiać, płakała myśląc, że tego nie widzę. Pojechałem w łóżeczku windą w dół. Siedzieliśmy w korytarzu i mama głaskała mnie po głowie. Otworzyły się drzwi i wjechaliśmy do środka. Ciemno, zimno. Nic nie pamiętam.. później było już tylko gorzej. To ciemno i zimno, to było badanie dna oka w znieczuleniu ogólnym. Po czymś takim mleczko nie smakowało, łzy były bardziej słone niż zwykle, a śniada do tej pory skóra mamy, stała się blada... Lekarz powiedział coś mamie, a ta zalała się łzami.

Usłyszała wyrok: SIATKÓWCZAK LEWEGO OKA!

... Tak rozpoczyna się historia Szymonka, niebieskookiego wesołka i pociechy rodziców. Szymon walczy z siatkówczakiem - nowotworem rzadko diagnozowanym w Polsce. Jest wykrywany u dzieci do 2. roku życia.

W imieniu chłopca Fundacja Rycerze i Księżniczki wraz z rodzicami prowadzą ten szczery pamiętnik. Wzruszająca historia Szymka nie jest nam obojętna. Po przeczytaniu fragmentu wyślijcie SMS, zróbcie przelew... Wspomóżcie Małego Rycerza, który walczy o życie, zdrowie i oko.

FUNDACJA RYCERZE I KSIĘŻNICZKI

UL. ZAGÓJSKA 2/4 /85

04-101 Warszawa

PKO Bank Polski SA

90 1020 1042 0000 8902 0324 4142

tytułując przelew:Szymonek Kądziela i jego walka z siatkówczakiem

"DAROWIZNA DLA SZYMONA"

Do wpłat zagranicznych

Swift:BPKOPLPW 90 1020 1042 0000 8902 0324 4142

IBAN: PL90102010420000890203244142

tytułując przelew:

"DAROWIZNA DLA SZYMONA"

lub wyślij SMS

SMS o treści SZYMON na nr. 79567

za 9zł netto (11,07zł brutto w tym VAT)

SMS o treści SZYMON na nr. 76567

za 6zł netto (7,38zł brutto w tym VAT)

Zapoznajcie się z profilem Szymona na Facebooku. Wspierajcie, udostępniajcie, pomagajcie. Wystarczy drobny gest, by ocalić życie i wzrok chłopca.

Reklama

Akcja BohaterON. Wyślij kartkę powstańcowi!