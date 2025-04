Zachodnia kultura przyzwyczaiła nas do pewnych wzorców: zachowujemy się, ubieramy i wyglądamy w określony sposób. Każde wyłamanie się ze schematu, szczególnie, gdy odbywa się publicznie, powoduje sprzeczne emocje. Nawet, jeśli dotyczy naprawdę błahych aspektów życia.

Włosy powodem do dyskusji



W najnowszej jesienno-zimowej kampanii Adidasa – Icons of Tomorrow – pojawiły się alternatywne internetowe gwiazdy promujące buty Superstar. Wśród wielu z nich najwięcej emocji wzbudziła modelka i fotografka Arvida Byström. 26-latka pozuje na zdjęciu ubrana w białą sukienkę założoną na różowy golf. Na nogach ma wspomniane już buty. Wygląda dość niewinnie i mimo że na zdjęciu dość wyraźnie widać jej nogi, tego jednego szczegółu można nie wyłapać: nogi Arvidy są nieogolone.

Byström należy bowiem do ruchu „No shave", które zrzesza kobiety sprzeciwiające się usuwaniu owłosienia. Walczy w ten sposób ze stereotypami. Ten maleńki szczegół, który na zdjęciu nawet nie jest specjalnie widoczny, wzbudził wiele (głównie negatywnych) emocji. Pośród nielicznych pozytywnych pojawiają się te, które odnoszą się do siły Arvidy i jej poczucia własnej wartości. Większość osób komentuje jednak jej zdjęcie w obraźliwy sposób. Ktoś nawet… zagroził jej gwałtem.

Moje zdjęcie z kampanii #adidasoriginals wywołało wiele nieprzyjemnych komentarzy. Jestem uprzywilejowaną, białą osobą z jedną niekonformistyczną cechą, czyli włosami na nogach. Ludzie dosłownie grożą mi gwałtem w prywatnych wiadomościach. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak to jest próbować poruszać się w świecie, kiedy nie ma się tych wszystkich przywilejów – napisała Arvida na Instagramie.

To smutne, że żyjemy w świecie, w którym pokazanie przez kobiety włosów na nogach – czegoś, co jest zupełnie naturalne i rośnie tak, jak u mężczyzn – jest odbierane tak negatywnie, a z drugiej strony nazywane jest aktem odwagi. Czy niegolenie nóg to naprawdę oznaka siły? Czy powinno wzbudzać aż tyle emocji? Kulturowo przyzwyczailiśmy się do tego, że kobiety usuwają owłosienie ze wszelkich możliwych miejsc na ciele poza głową, ale czy nie powinna to być sprawa indywidualna? Czy to, że Arvida nie goli nóg faktycznie zniża ją w oczach wielu z nas do poziomu „obleśnych flejtuchów”?...

