Lecznicze olejki eteryczne pozyskuje się z roślin. Jedne mają one właściwości antyseptyczne, orzeźwiają, pobudzają do działania, inne wzmagają koncentrację, poprawiają nastrój, działają antydepresyjnie, odprężają. Jeszcze inne ułatwiają zasypianie, łagodzą różne bóle lub są afrodyzjakami. Sprawdź, w jaki sposób możesz z nich korzystać.

Reklama

Kąpiele

Oddziałują silnie, bo ciepła woda sprawia, że zapach, który do niej wkropisz staje się wyjątkowo intensywny. W ten sposób najlepiej korzystać z aromatów, które działają rozluźniająco i kojąco. Olejki, dodane do kąpieli, nie rozpuszczają się w wodzie, lecz unoszą na jej powierzchni. Dlatego, gdy wychodzisz z wanny ciało pokryte jest aromatycznym filmem. Kojące zapachy otulają cię jeszcze przez co najmniej kilka godzin.

Masaże

Jeśli użyjesz do niego olejku do aromaterapii, połączysz zalety fizykoterapii z korzyściami płynącymi z wdychania wonnych esencji. Taki działa podwójnie: rozluźnia mięśnie i koi umysł. Jeśli chcesz skorzystać ze skoncentrowanego olejku, pamiętaj, by rozprowadzić go w tzw. olejku bazowym, np. oliwie (2 –3 krople olejku na łyżkę oliwy).

Świece i kominki

Terapię zapachem można przeprowadzić też, dodając odrobinę olejku do kominka aromaterapeutycznego, do naczynia z ciepłą wodą lub po prostu na chusteczkę, którą przyłożysz później do nosa. Lub zapalając pięknie pachnącą świecę.

Rodzaje aromatów

Dopasuj do siebie zapach w zależności od tego, na jakie dolegliwości cierpisz.

Reklama