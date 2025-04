Sytuacja epidemiczna w kraju, która od kilku miesięcy zdaje się nie poprawiać. W związku z tym musieliśmy zrezygnować z wielu codziennych zajęć i nawyków. Również tych będących częścią tradycji czy religii.

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku to w każdej parafii moment wizyty duszpasterskiej, podczas której ksiądz odwiedza parafian w domach, błogosławi ich i ma możliwość lepiej ich poznać.

W obecnej sytuacji trudno o to, by księża podczas Kolędy tradycyjnie chodzili od jednego domu do drugiego, ponieważ stanowiłoby to poważne zagrożenie i sposób szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa. Czy w takim razie wizyt duszpasterskich w ogóle nie będzie?

Jak będzie wyglądać Kolęda 2021?

Jak podaje Radio Zet, niektóre diecezje już podjęły decyzje dotyczące zasad nadchodzącej Kolędy. Część z nich przełożyła je na inny termin lub postanowiła zupełnie je ograniczyć i wprowadzić wizyty duszpasterskie „na zapisy” dla chętnych.

Archidiecezja Katowicka i Poznańska poinformowały wiernych, że tegoroczna kolęda w ogóle się nie odbędzie, a księża będą odwiedzać tylko tych parafian, którzy ich zaproszą - informuje Radio Zet

W niektórych diecezjach planowane jest przełożenie Kolędy 2021 na drugą połowę roku, kiedy sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie i wizyty księży w domach nie będą niosły ze sobą tak dużego niebezpieczeństwa zakażeniem koronawirusem.

Przypomnijmy, że obecnie w kościołach obowiązuje ograniczenie liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w mszach i nabożeństwach. Na 15 metrów kwadratowych może przebywać jedna osoba. Oprócz tego wszyscy uczestnicy mszy muszą mieć na sobie maseczki ochronne.

