„Ciało Mamy jest niezwykłym darem, powinnaś być dumna, że go otrzymałaś” – napisał Stephen, biorąc w obronę wszystkie młode matki. Co jeszcze napisał?

Stephen Skinner jest mężem i ojcem rocznego syna – Atlasa. Odkąd został tatą, obserwuje, pod jaką ogromną presją znajdują się młode mamy: nie dość, że wymaga się od nich bycia idealnymi matkami, to jeszcze oczekuje, że od razu po porodzie będą wyglądać nieskazitelnie. Jego apel skierowany do mam i ich partnerów wzrusza i jest mądrym głosem w dyskusji nad tym, jakie powinny być kobiety i czym nie powinny się w życiu przejmować.

W kolejnych zdaniach apelu opublikowanym na stronie huffingtonpost.co.uk mężczyzna zaznacza, że każda kobieta powinna być dumna ze swojego ciała i że normalne jest, iż po ciąży i urodzeniu dziecka przybywa dodatkowych fałdek. A on, jako partner swojej żony, cieszy się, że zyskał od niej dar życia, czyli syna.

Sflaczałe, pomarszczone, rozciągnięte, obwisłe – Ciała Mam zdecydowanie istnieją – i musimy je doceniać. Ciało Mamy jest niezwykłym darem, powinnaś być dumna, że go otrzymałaś. Po tak niezwykłej przemianie kobiety są bardziej świadome swoich ciał niż w jakimkolwiek innym momencie ich dorosłego życia. Ze wsparciem partnerów i nieco bardziej rzeczywistymi wyobrażeniami tego, jak naprawdę wygląda Ciało Mamy, piękno macierzyństwa zostanie oswojone i nie będzie aż takiej presji powrotu do figury sprzed ciąży. Bądźmy szczerze, moje Ciało Taty nie wygląda dokładnie tak, jak męskie ciała na billboardach. Rodzicielstwo jest trudne, po co zwiększać presję? Muszę przyznać, mój sześciopak nigdy nie spędzał mi snu z powiek, ale z jakiegoś powodu Ciało Taty jest symbolem męskości, a ciała mam są piętnowane za to, że wyglądają całkowicie naturalnie po urodzeniu dziecka. Dzięki tej więzi między nami moja żona jest dla mnie jeszcze atrakcyjniejsza i jestem niezwykle dumny z tego, co przeszło jej ciało i co wciąż znosi podczas tej drogi, jaką jest macierzyństwo. Jestem szczęśliwy, że moja żona wymieniła dar życia na kilka dodatkowych fałdek – choć, szczerze mówiąc, nawet ich nie zauważam

– kontynuuje Stephen.