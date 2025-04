Antyoksydanty, inaczej nazywane przeciwutleniaczami, to związki usuwające z organizmu człowieka nadmiar wolnych rodników.

Wolne rodniki to powstające w naszym organizmie cząsteczki, które nie mają jednego lub posiadają o jeden elektron za dużo. Taka uszkodzona cząsteczka szuka innej, aby zabrać lub oddać jej elektron i zamienia ją w następny wolny rodnik. W ten sposób dochodzi do niszczenia np. błon komórkowych, w efekcie czego skóra wolniej się regeneruje i szybciej starzeje.

Jak dostarczyć antyoksydantów skórze?

W diecie, kosmetykach i zabiegach. Do antyoksydantów (przeciwutleniaczy) zaliczają się m.in. witamina C i E, karetonoidy i bioflawonoidy.

Antyoksydanty w diecie

Są w większości warzyw i owoców , np. papryce, cebuli, pomidorach, brokułach, jabłkach i cytrusach, chociaż bezkonkurencyjne pod tym względem okazują się owoce granatu i czerwone wino . Trzeba tu też wymienić orzechy, pestki dyni i słonecznika oraz oleje roślinne.

, np. papryce, cebuli, pomidorach, brokułach, jabłkach i cytrusach, chociaż bezkonkurencyjne pod tym względem okazują się . Trzeba tu też wymienić orzechy, dyni i słonecznika oraz oleje roślinne. Warto więc stosować dietę śródziemnomorską, pełną dobroczynnych dla skóry warzyw i owoców.

Antyoksydanty w kosmetykach

witaminy A, E, C,

koenzym Q10)

zielona herbata

flawonoidy z soi

kwas ferulowy

wyciąg z miłorzębu japońskiego

Zabiegi

Mezoterapia stwarza możliwość komponowania preparatów w zależności od indywidualnych potrzeb skóry pacjenta – mówi dr Agnieszka Bliżanowska z kiliniki Wellderm. - Metoda dostarcza w głąb skóry niezbędnych witamin, aminokwasów, minerałów, kwasów nukleinowych i koenzymów. Nie mówiąc już o nawilżającym kwasie hialuronowym. Preparaty na jego bazie mogą mieć w składzie nawet kilkadziesiąt aktywnych składników – dodaje. W efekcie skóra, nadwyrężona wypoczynkiem w blasku słońca, będzie miała budulec do wzmocnienia swojej konstrukcji.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki"

