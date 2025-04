Ciężar odpowiedzialności związany z antykoncepcją do niedawna spoczywał głównie na barkach kobiet – to my mamy bowiem cały wachlarz możliwości w tym zakresie. Panowie mają zaś tylko trzy opcje: prezerwatywę, wazektomię lub… wstrzemięźliwość. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta sytuacja może się wkrótce zmienić. Niestety, nowa metoda antykoncepcji dla mężczyzn nie jest pozbawiona skutków ubocznych.

Zastrzyk, po którym się nie zapładnia?



Raport Instytutu Guttmachera wskazuje, że aż 40% ciąż w 2012 roku było nieplanowanych. Wiąże się to oczywiście z dużą ilością przeprowadzanych aborcji.

Nic dziwnego, że od dawna trwają próby stworzenia odpowiednika pigułki antykoncepcyjnej dla mężczyzn. Taka opcja jest dziś wręcz koniecznością

– napisali brytyjscy naukowcy w pracy opublikowanej w Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

To właśnie tam opisano nową i – jak donoszą specjaliści – skuteczną metodę antykoncepcji dla panów. Środek ma formę dwóch zastrzyków podawanych raz na dwa miesiące. Podawane hormony mają obniżać liczebność plemników. Jak wykazano w badaniach, metoda jest odwracalna, a po roku ilość plemników wraca do normy.

Antykoncepcja dla mężczyzn prawie tak skuteczna, jak pigułki hormonalne



Aby sprawdzić skuteczność nowej metody, przeprowadzono badania na grupie 320 zdrowych i płodnych mężczyzn w przedziale wiekowym 18-45 lat. Każdy z nich był w monogamicznym związku z partnerką w wieku od 18 do 38 lat. Eksperyment podzielono na dwie fazy. W pierwszej panowie otrzymali trzy serie zastrzyków, które miały hamować produkcję plemników (zawierały one progestagen i pochodną testosteronu). W drugiej – sprawdzano skuteczność metody, a mężczyźni dostawali dwa zastrzyki co osiem tygodni. W tym czasie nie wolno im było stosować żadnej innej metody antykoncepcji.

Sposób ten sprawił, że u mężczyzn biorących udział w eksperymencie zmniejszyła się liczebność plemników w nasieniu (z 15 milionów do poniżej 1 miliona na 1 ml). Po roku od zakończenia podawania zastrzyków liczba ta wróciła do normy.

Skuteczność naszej metody sięgnęła 96%. Tylko cztery partnerki mężczyzn, którzy przez cały czas trwania eksperymentu otrzymywali zalecone im zastrzyki (pod koniec zostało w sumie 266 ochotników), zaszły w tym czasie w ciążę

– napisali naukowcy w „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

Skuteczność metody okazała się więc być zbliżona do skuteczności hormonalnych pigułek antykoncepcyjnych dla kobiet: częstość zajścia w ciążę wyniosła 1,57 na 100 przypadków, podczas gdy przy stosowaniu pigułek wynosi ona mniej niż 1 na 100 kobiet. Jednocześnie nowa metoda jest też skuteczniejsza niż prezerwatywa.

Skutki uboczne przeszkodą dla nowej metody



O dziwo, na drodze do wprowadzenia w życie nowej metody antykoncepcyjnej stanęły skutki uboczne, które pojawiały się u testujących ją mężczyzn. Aż 20 panów (a więc 6%) zrezygnowało zresztą z ich powodu z dalszego udziału w badaniach. Do skutków tych zaliczono: wahania nastroju, trądzik, bóle mięśniowe i… zwiększone libido.

Naukowcy uznali więc, że metoda wymaga dalszych badań i takiej kombinacji hormonów, by zminimalizować występowanie niepożądanych skutków. Chcą, by była bardziej bezpieczna dla zdrowia wykorzystujących ją panów. Zastrzyki, które testowano, są już światełkiem w tunelu dla męskiej antykoncepcji, która do tej pory wiązała się zazwyczaj z metodami nieodwracalnymi.

Wróćmy jednak do wspomnianych skutków ubocznych: trądzik, wahania nastroju, stany depresyjne, bóle mięśni… zaraz, zaraz, skąd my to znamy? Ach, tak – przecież to częste dolegliwości występujące u kobiet zażywających tabletki antykoncepcyjne! Do tego dochodzi jeszcze ryzyko zakrzepów, bóle głowy, spadek libido i nie do końca zbadany związek pigułek z występowaniem niektórych nowotworów. Dlaczego zatem do tej pory nie stworzono tabletek dla kobiet, które byłyby wolne od takiego ryzyka? Czy kobiety są skazane na zagrażające ich zdrowiu metody antykoncepcyjne, ponieważ to właśnie one zachodzą w ciążę i najbardziej zależy im na skuteczności stosowanej metody?...

Innowacyjna metoda antykoncepcji dla mężczyzn