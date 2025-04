Twoja szafa "pracuje" dla Ciebie. Nie musisz od razu robić w niej rewolucji. Przede wszystkim nie trzeba zaczynać od zakupów, tylko od przyjrzenia się temu, co już masz w szafie!

Spokojnie obejrzyj to, co posiadasz i co może pomóc Ci stworzyć siebie na nowo. Przy selekcji ubrań weź pod uwagę:

• Jaki styl preferujesz?

• Jakie rzeczy ze swojej szafy przydadzą Ci się do nowych stylizacji?

• Co chcesz osiągnąć swoim strojem (np. poczuć się bardziej pewna siebie, kobieca, atrakcyjna itp.)?

• Gdzie pracujesz i jak lubisz spędzać czas?

Zastanów się, jak zbudować swoją szafę, tak aby mieć gotowe komplety ubrań – kupując nowe rzeczy, myśl od razu, z czym je połączysz, tworząc zestawy ubrań, będziesz zawsze dobrze ubrana. Przede wszystkim nie panikuj, tylko podejdź do zmian w szafie na luzie – stres nigdy nie jest dobrym doradcą. Spokojnie obejrzyj to, co posiadasz – ten moment będzie kluczowy. Nigdy nie jest tak, a wiem to z moich obserwacji i oglądania szaf klientek, że wszystko jest zbyteczne i przypadkowe. W ogóle jestem zwolenniczką tego, aby zachować część starej garderoby, żeby czuć się bezpiecznie, tworząc nową. To takie małe koło ratunkowe, bo często duża zmiana budzi w nas niepokój, tak jak wszystko to, co jest nowe i niepoznane. Poza tym niektóre ubrania darzymy sentymentem, w niektórych czujemy się po prostu wyjątkowo dobrze.

Tę zasadę stosuję również, przygotowując kostiumy moich bohaterów w produkcjach długoterminowych, jakimi są seriale. W momencie przygotowań do nowego sezonu, szukając nowych ubrań, nigdy nie zmieniam całej garderoby dla aktorów. Dlaczego? To bardzo proste. Oglądając regularnie odcinki jakiegoś serialu, przyzwyczajamy się jako widzowie do określonego stylu jego bohaterów. Film jest namiastką prawdziwego życia. A w życiu mamy swoje ulubione rzeczy i z wygody lub sentymentu nie chcemy się z nimi rozstawać. :)

Uwierz mi, właśnie analityczny przegląd tego, co masz i co warto dodać, pozwoli Ci wzbogacić Twoją nową szafę w sposób bezpieczny. Bez histerii, że całkowicie zaprzeczasz sobie. Zmiany dotyczące wymiany garderoby dokonują się tygodniami. To bardzo intymny moment... wiedziałaś o tym?

Zazwyczaj w takich chwilach pada pytanie o to, czego brakuje – jakich części garderoby – abyś mogła poczuć, że to, co pojawia się w szafie, to efekt właściwych wyborów. To niestety nie stanie się z dnia na dzień. Przeszkodą najczęściej jest bariera finansowa. I ja to rozumiem. Nie jesteśmy milionerkami. Ale może to dobrze, że zmiany przeprowadzamy wolniej i spokojniej?

„Lepiej mieć własny styl, niż być modną. Denerwuje mnie, że my, duże kobiety, ciągle musimy coś udowadniać”

Moja Droga – używaj rozumu

Zawsze zastanów się, czego najpilniej potrzebujesz. Jeżeli pracujesz w korporacji i nie masz kostiumu, ani białej eleganckiej bluzki, ale masz już odpowiednią spódnicę – szukaj i kup właśnie białą bluzkę. A kiedy odłożysz pieniądze, następnym Twoim świadomym zakupem będzie kostium.

I pamiętaj, trzymaj się swojego planu i kupuj tylko to, co jest niezbędne i czego naprawdę potrzebujesz. Moja Droga – używaj rozumu :) Nie daj się nabrać na hasła marketingowe i okazje! Masz przecież swoje priorytety, więc kupuj to, co zaplanowałaś. Trzymaj się tej zasady, a bardzo szybko Twoja szafa stanie się wygodna i wiarygodna. To oznacza zmianę, także mentalną.

A o tej zmianie jest ta książka :)

Często słyszę – "Ty zawsze jesteś dobrze ubrana". No tak, ale to mój sekret, którym dzielę się z Tobą. Po prostu wiem, w czym jest mi dobrze i czego tak naprawdę potrzebuję. Nie ulegam pokusom. Zawsze staram się dokonywać świadomego wyboru! Jak to ułatwia życie! :) Kiedy swoją garderobę zaczniesz budować świadomie, bo inaczej tego nie można nazwać, zobaczysz, jak łatwo poszczególne części będą tworzyły nowe zestawy :)

Jeśli zajmujesz się biznesem lub w Twojej pracy jest wymagany od Ciebie pewien styl, nazwijmy to oficjalny, potrzebujesz paru podstawowych elementów, by stworzyć z niego kilka zestawów.

I tak:

• kostium + bluzka

• kostium + golf

• kostium + perełki na szyi (do tego seksowne rękawiczki i wysokie obcasy, które możesz zamienić na buty w męskim charakterze)

• kostium + apaszka

• żakiet od kostiumu + dżinsy + biały T-shirt

• spódnica od kostiumu + jedwabny top + kurtka skórzana + apaszka lub biżuteria

• spódnica od kostiumu + pulower

• spódnica lub spodnie + pulower + apaszka

Popatrz: masz 8 zestawów zbudowanych dosłownie z kilku rzeczy!!!

A co się stanie, gdy bluzek będzie kilka? I tak się właśnie dzieje w przypadku przemyślanej garderoby. Warto? Pewnie! A jeśli jesteś odważna lub czujesz, że to jesteś Ty – do klasycznej spódnicy od kostiumu załóż T-Shirt + bluzę stylizowaną na sportową i dodaj do tego sportowe obuwie. Kochasz modę? Dodaj kolię z prawdziwych brylantów lub ze szkiełek, a całość dopełni płaszczyk dyplomatka, prochowiec lub płaszcz w panterkę :)

Osoby publiczne często są krytykowane za to, że kilka razy pojawiły się w tej samej stylizacji (często robi tak np. księżna Kate). Na szczęście nas to nie dotyczy i siłą Twojej szafy jest to, że jedną rzecz możesz wykorzystać wielokrotnie. Zazwyczaj jest tak, że młodsze kobiety, które dopiero szukają swojego stylu i chcą być w zgodzie z trendami, kupują tańsze rzeczy, aby czuć, że mają dużo modnych ubrań. Kobiety dojrzalsze zwykle robią zakupy spokojniej. Mają do dyspozycji więcej pieniędzy, ale też świadomość tego, kim są i czego potrzebują, więc kupują rzadziej, ale zazwyczaj w sposób bardziej przemyślany. Czasami nawet odkładają pieniądze na jedną droższą rzecz bardzo dobrej jakości. I to jest godne pochwały.

