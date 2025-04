Buty, chusty, szale, biżuteria, nakrycia głowy, torebki, okulary.

Nie ma bez nich mody, bo są kropką nad "i" każdego stroju. Dodatki są nieocenione, nie tylko dlatego, co podkreślam, że zmieniają charakter stylizacji, ale i świadczą o naszym smaku, osobowości i są wyrazem statusu.

Szczególnie duży nacisk na dodatki kładziono w latach 50. XX wieku. Szanująca się elegancka kobieta nie wyszła z domu bez odpowiednio dobranego kapelusza, rękawiczek (rękawiczki nosiło się też latem), torebki i parasolki. Dzisiaj nie ma już takiej potrzeby, aby nosić je, kiedy jest ciepło, choć patrzę z sentymentem na starsze panie noszące rękawiczki właśnie latem (wykonane z cienkiej siateczki ) i moim pierwszym skojarzeniem jest określenie „dama”. Dzisiaj to buty są podstawą stylizacji, tak samo jak ładna, ciekawa w formie torebka.

Bo buty to osobowość noszącego

Mam swoje ulubione, zasłyszane powiedzenie, że „w szafie trzeba mieć dobre buty, bo najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku”. Jest też teoria Holly Brubach, autorki książek o modzie

Nowe buty być może nie wyleczą ze złamanego serca czy migreny, ale z pewnością złagodzą ich objawy.

Tak czy inaczej znam wiele kobiet, które tęsknym wzrokiem, w każdej sytuacji, zawieszają oko na interesujących pantoflach. Bo buty to osobowość noszącego. Moim zdaniem często to buty ustawiają całą stylizację. Jednak spotkałam się z wieloma pytaniami, jakie buty nosić do takich czy innych rzeczy. Mnogość propozycji jest porażająca i stąd wynikają trudności. Czy wiesz, że jest ponad 60 stylów sztuki obuwniczej? Zatem nie powinno nikogo dziwić, że kobiety wprost „chorują" na jakiś model butów. Fasony zmieniają się plus minus co pół roku. Choć przyznam, że wiele kobiet ma swoje ulubione typy butów. Zapoznam Cię z kilkoma najpopularniejszymi.



„Obcasy to paradoks mocy i delikatności, szpilki to połączenie męskości z kobiecością”

Zacznijmy od szpilek. Nie tylko dlatego, że są szalenie, szalenie seksowne, wyzywające i budzą prawdziwe pożądanie (ach, ten cieniuteńki obcas!). W wielu filmach są sceny, w których podjeżdża elegancki samochód, drzwi się otwierają, zalotnie ukazują się nogi w szpilkach, potem dłuuuugo nic... i w końcu widzimy ich właścicielkę. Myślę, że jest to moment kluczowy dla zbudowania postaci ;) Kobiety eleganckiej, seksownej, świadomej swojej mocy. Angielska nazwa szpilek pochodzi z języka włoskiego "stiletto" i oznacza sztylet... Cóż, bardzo sugestywna nazwa! A ten model butów jest najbardziej znany. Niektórzy są zdania, że podarować kobiecie parę szpilek – to uczynić w jej kierunku bardzo intymny gest.

Szpilki powodują, że sylwetka wydaje się wyższa, lżejsza, powabniejsza, kobieta zaczyna poruszać się w inny sposób. To prawda, że trzeba dołożyć starań, by pięknie się prezentować, chodząc w szpilkach. Te kocie, upragnione przez wiele kobiet, ruchy masz szansę osiągnąć właśnie wtedy, kiedy założysz szpilki. Choć na chwilkę! Myślę, że niejedna kobieta wbiła niejeden raz stiletto mężczyźnie, zakładając i paradując bezwstydnie w swojej ulubionej parze szpilek.

Obcasy to paradoks mocy i delikatności, szpilki to połączenie męskości z kobiecością. - specjalistka od wysokich obcasów, Izabelle Bordji.

Niezapomniana Marilyn Monroe fantastycznie kołysała biodrami w filmie "Niagara". Może dlatego, że (podobno) jeden z obcasów kazała skrócić, by uzyskać taki efekt? Jeżeli tak – bierzmy piłki w dłoń i skracajmy obcasy!

A słynna scena na dworcu w filmie ,,Pół żartem, pół serio"? Trzeba to zobaczyć i wszystko staje się jasne.

Czółenka - proste i funkcjonalne

Nie każda z nas chce i potrafi oswoić szpilki. Nie każda z nas ze względów zdrowotnych i wieku może nosić szpilki. Czółenka są dla nich alternatywą (obcas ok. 6 cm). Mają stabilniejszy i niższy obcas, są również głęboko wycięte. Dodają brakujących centymetrów, ale nie za cenę niepewności przy chodzeniu. Są wygodniejsze i nienarzucające się, ale zawsze eleganckie.

Jak nosić czółenka?

Można je ogrywać z klasycznymi dżinsami oraz klasyczną sukienką. Lakierowane, pięknie komponują się z sukienką wizytową. Zdarza się, że mają zdobienia, jak klamra czy kokardka. W ofercie firm obuwniczych z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Prosty krój połączony z mnogością skór, które mogą mieć różne faktury i być w różnych kolorach, zadowoli najbardziej wymagające klientki. Odważ się na kolory i nietypowe materiały. Uwierz mi, buty to jeden z najbardziej istotnych elementów stroju, a czółenka wcale nie muszą być nudne! Po prostu pomyśl, że takie buty, choć proste w fasonie, mogą mieć również wiele odsłon. Mogą ubarwić Twoją stylizację, a nawet nadać jej ton.

Wyjmij wszystkie swoje buty z szafy. Popatrz na swoje skarby. I co widzisz? Zawsze proszę, by osoba, której ustawiam szafę, pokazała mi swoje buty. Efekt? Często zaskakujący, nie tylko dla mnie, ale też dla właścicielki tego sezamu

Baleriny - kobiecość lekką stopą

Pantofelki wzorowane na baletkach. Z tą różnicą, że mają twardą podeszwę, same pozostając w swojej formie bardzo miękkie. Niektórzy uważają, że gdyby kobiety miały wybrać tylko jedną parę butów, byłyby to baleriny.

Był czas, że w latach 50. ubiegłego wieku dorobiły się łatki butów kontrkulturowych, bo nosiła je zbuntowana młodzież. Miały swoje wzloty i upadki. Powróciły do łask za sprawą księżnej Diany, która nosiła je nieustannie. Są naprawdę genialnym wyjściem, aby czuć się komfortowo i jednocześnie pozostać elegancką, nie będąc na wysokich obcasach.

Gdy myślimy o balerinkach, pierwsze skojarzenie filmowe to Audrey Hepburn. A potem Brigitte Bardot, która zaprezentowała je w filmie Rogera Vadima z 1956 roku "I Bóg stworzył kobietę". W reklamie zapachu CK One Kate Moss dumnie je prezentuje, a Amy Winehouse po prostu się z nimi nie rozstawała.

Bardzo się cieszę, że Polki tak chętnie noszą ten rodzaj obuwia. Jednak muszę zaznaczyć, że nie na każdej stopie baleriny dobrze się prezentują.

Duże kobiety najczęściej mają pulchne stopy, a nie wygląda to dobrze, gdy stopa "wylewa się" z miękkiego buta. Staje się tak, kiedy jest on za wąski. Pamiętajmy, że balerinki wykonane są z bardzo miękkiej skóry i mogą się bardzo szybko dopasować do stopy, co nie zawsze jest korzystne. Dlatego kupując balerinki, zobacz, jak układa się w nich Twoja stopa. Wybiegnij w przyszłość i pomyśl, czy szerokość śródstopia w stosunku do buta jest prawidłowa.

Z męskiej szafy: oksfordy

To fason dla kobiet lubiących styl damsko-męski. Z pewnością jest wygodny :) Tworząc postać do filmu, która jest wolna od zobowiązań, nonszalancka, nic jej nie ogranicza, trochę męska w charakterze, wybieram ten model buta.

Sięgają po niego kobiety, które mają rys męskości w swoich stylizacjach, ale oksfordy można również złamać kobiecą prostą klasyczną sukienką. Pamiętajmy, że warunkiem są ładnie ukształtowane kostki i łydki.

Oksfordy najlepiej prezentują się ze spodniami opadającymi luźno na but.

Jeżeli jesteś szczupła i masz dobre nogi, możesz po ten model sięgnąć i wykorzystywać go w stylizacjach ze spódnicami każdego rodzaju, z solejkami (spódnicami plisowanymi) włącznie, a nawet z mini.

Sportowe buty na co dzień

Adidasy, trampki, vansy. Jestem, czy raczej stałam się po latach, wielką admiratorką tego rodzaju butów. Wiem, mój wolny zawód pozwala mi na tego typu kombinacje. Pozwolę sobie Cię zachęcić do tego rodzaju obuwia, chociaż nie każda z nas jest sportsmenką. Wiem, rozumiem, że tego rodzaju obuwie nie jest dla każdej z pań. Każda z nas ma inne potrzeby i styl życia. A jednak obuwie sportowe stało się częścią mody nie tylko w salach gimnastycznych. Słynna scena z filmu "Pracująca dziewczyna", gdy Melanie Griffith grająca postać Tess McGill wchodzi do pracy w adidasach, mając na sobie kostium, i dopiero przy biurku zamienia wygodne sportowe buty na szpilki. A to film z 1988 roku. Nie ukrywam, że zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Jak to? Kostium i buty sportowe? Jak tak można? Okazało się, że można :) Pamiętajmy, że były to czasy, kiedy kobiety bardzo intensywnie zaczęły uprawiać sport, bo była to era aerobiku.

A jak nosimy buty sportowe, jeśli w ogóle bierzemy je pod uwagę?

Już wiele lat temu buty sportowe zagościły w szafach fashionistek, a potem innych kobiet. Tempo życia, długie godziny poza domem były powodem tego, że spojrzałyśmy na nie przychylniej. Zresztą te z nas, które ćwiczą, uprawiają jakikolwiek sport i raz założyły buty sportowe, bardzo często nie chcą już pominąć faktu, że to maksymalna wygoda. Czasami, ze względu na rodzaj podeszwy, same nas niosą! W życie i kolejne czekające nas wyzwania.

Buty sportowe, czy to vansy, czy adidasy, czy trampki, proponuję nosić do dżinsów. Nic nowego. Jednak gdy połączysz je ze sportową sukienką i wyrazistą biżuterią – zrobisz wrażenie. Ja się tak noszę ;) To nie tylko dobra opcja, by wyglądać kobieco, ale też interesująco i czuć się baaardzo komfortowo.

Sztyblety do szczupłych nóg?

To botki dopasowane do kostki ze wstawkami gumowymi po bokach. Wymyślił je Sparkes-Hall w 1837 roku. Od razu zauroczyły damy, które polubiły alternatywę dla trzewików zapinanych na wiele guziczków.

Sztyblety są niezwykle funkcjonalne i praktyczne. Mają smukłą formę i prezentują się doskonale. Nic dziwnego, że sama królowa Wiktoria je polubiła i nosiła! Sztyblety powróciły z sukcesem w latach 60. ubiegłego wieku, wpisując się w styl ludzi młodych, którzy wypracowali swój własny kod, swoje "znaki szczególne". Ich styl balansował pomiędzy hedonizmem a krytyką panującego porządku społecznego. Wkrótce po takie buty sięgnęli muzycy, m.in. tacy giganci, jak Bob Dylan czy Beatlesi. Sztyblety do dzisiaj noszą i mężczyźni, i kobiety.

Sztyblety: jak je nosić?

Najlepiej prezentują się ze spodniami bardzo obcisłymi. np. dżinsami typu skinny, czyli w stylizacji dla osób szczupłych. Jeśli jesteś okrąglejsza, a dysponujesz fantastycznymi nogami, to też możesz je nosić. Pamiętaj, że ten model butów wyjęty jest z męskiej szafy, aczkolwiek firmy obuwnicze wykorzystują idee tego modelu, dodając mu obcas.

