Pokonała samego Papieża i Obamę, choć nie spodziewała się, że jej praca zostanie zauważona. Anja Ringgren Lovén, Dunka mieszkająca w Nigerii, została uznana za najbardziej inspirującego człowieka na świecie. Tytuł przyznał austriacki magazyn "Ooom".

Anja od 5 lat mieszka w Nigerii i prowadzi sierociniec. O jej działalności jako wolontariusza świat dowiedział się na początku 2016 roku, kiedy kobieta adoptowała 2-letniego nigeryjskiego chłopca porzuconego przez rodziców po tym, jak uznali, że dziecko jest czarownikiem. Anja zaopiekowała się nim, dała mu na imię Hope (nadzieja).

- 20 miesięcy wcześniej sama zostałam matką i kiedy zobaczyłam tego chłopca, myślałam o moim synu - mówiła w wywiadzie. - To było dla mnie jasne, że z całych sił będę walczyć, by ten chłopiec przeżył - powiedziała Anja w rozmowie dla independent.co.uk.