Tę chorobę większość z nas przechodziła co najmniej raz. I to zwykle latem. Angina upodobała sobie bowiem właśnie tę porę roku. Gdy jest ciepło i wilgotno, bakterie, które wywołują tego typu infekcje namnażają się w zastraszającym tempie.

Charakterystyczne objawy

Pierwszym sygnałem anginy jest potworny ból gardła. Czasami jest tak silny, że chory nie jest w stanie przełknąć kęsa. Potem pojawiają się gorączka (nawet do 40 st. C) i dreszcze. W niektórych przypadkach w gardle i na migdałkach widoczny jest białawy nalot, tzw. ropne czopy. Uwaga! Jeśli podejrzewasz, że ból gardła spowodowany jest właśnie anginą, nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Z tą chorobą nie ma żartów! Niewyleczona może doprowadzić m.in. do zapalenia stawów, mięśnia sercowego, zapalenia nerek czy nawet utraty słuchu.

Specjalistyczna pomoc

Lekarz zwykle już na pierwszy rzut oka rozpoznaje anginę. Jeśli jednak ma wątpliwości, może zlecić wykonanie prostego testu na obecność w gardle paciorkowców (zwykle to one odpowiadają za anginę). Za taką analizę trzeba zapłacić 10–15 zł, ale dla pewności czasem warto ją zrobić. Badanie polega na pobraniu wymazu z gardła i naniesieniu go na pasek testowy. Już po ok. 20 minutach wiadomo, czy chorobę wywołały paciorkowce. Jeżeli okaże się, że tak, będzie potrzebny antybiotyk. I to na długo – zwykle jest to 10-14 dni.

Domowe sposoby

Teoretycznie, w czasie anginy nie musisz leżeć w łóżku. Dolegliwości są jednak tak silne, że i tak nie masz siły się ruszać. Jeśli są w domu dzieci, trzeba się od nich izolować, bo choroba jest zaraźliwa. I koniecznie stosuj się do zaleceń lekarza – antybiotyk trzeba zastosować do końca, bo inaczej choroba wróci. A żeby zmniejszyć przykre dolegliwości, warto także:

płukać gardło letnim naparem z szałwii lub rumianku;

pić dużo letnich napojów;

w pierwszych dniach choroby przestawić się na jedzenie delikatnych zmiksowanych zup ze sporą ilością warzyw (są łatwe do przełknięcia).

Lepiej zapobiegać!

Niestety, nie można zaszczepić się przeciwko anginie. Można natomiast tak zadbać o siebie, by nie dopuścić do nawrotu choroby. Oto zasady:

