Dyskusja dotycząca praw osób LGBT+ w Polsce nie cichnie. Prezydent Andrzej Duda niedawno wywołał prawdziwą burzę stwierdzeniem, że osoby nieheteroseksualne nie są ludźmi, a tylko ideologią. Teraz może ściągnąć na siebie jeszcze większy gniew środowiska LGBT+ i obrońców praw człowieka. Prezydent podczas jednego z wyborczych wystąpień ujawnił, że w poniedziałek 6 lipca, o godzinie 11:30 oficjalnie złoży dokument, który ma zmienić konstytucję w taki sposób, by raz na zawsze zakazywała adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

Andrzej Duda zakazuje adopcji dzieci przez pary jednopłciowe

Uważam, że w polskiej konstytucji powinien się expressis verbis znaleźć zapis, że wykluczone jest przysposobienie lub adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym - powiedział prezydent podczas spotkania z wyborcami w Szczawnie-Zdroju

Prezydent Duda wyraził przekonanie, że dla dobra dziecka taki zapis w konstytucji powinien się znaleźć, bo „w tym momencie to jest odpowiedzialność państwa za to, komu to dziecko do wychowania powierza”.

Andrzej Duda zdradził, że już w poniedziałek 6 lipca zostanie podpisany stosowny dokument, wraz z prezydenckim projektem zmiany konstytucji, który zostanie złożony w Sejmie. Umożliwi to prezydentowi zmianę polskiego prawa i ucięcie dyskusji w kwestii adopcji dzieci przez pary LGBT+.

To jest ważny element związany z ochrona dziecka, wypełniający i dopełniający pełni praw konstytucyjnych, które już dziś istnieją - podkreślił polityk

Prezydent wyraził przekonanie, że pozostali politycy poprą jego pomysł o zmianach przepisów konstytucyjnych, bo dyskutuje się o nich w Sejmie od wielu lat. Zdaniem Dudy wiele partii wyrazi zgodę na wprowadzenie zakazu adopcji przez osoby LGBT+.

Nie ma żadnych wątpliwości, że ten zapis znajdzie poparcie nie tylko wśród posłów Zjednoczonej Prawicy, ale także Konfederacji, PSL i części posłów KO, bo niektórzy z nich bardzo wyraźnie deklarowali swój sprzeciw wobec jakiejkolwiek adopcji czy przysposobienia dziecka przez związki jednopłciowe - powiedział prezydent

